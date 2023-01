Você faz isso? Se sim, seu currículo vai direto para o LIXO

Quem nunca enviou um currículo para uma vaga e ficou esperando por um feedback que nunca veio, que “atire a primeira pedra”. Afinal, mesmo isso sendo algo desanimador é, também, algo que acontece com muito mais frequência do que se imagina.

E há um forte motivo para isso: muitas pessoas que precisam entrar no mercado de trabalho ou voltar para ele simplesmente não sabem como construir um currículo que não pode ser ignorado. E, com isso, fazem com que o documento vá direto para o lixo, sem nenhum tipo de consideração do recrutador.

Os principais erros que fazem um currículo ir para o lixo

Não existe nenhum manual oficial sobre como construir um currículo de sucesso. Porém, existem boas práticas e “regrinhas básicas” que todo candidato deve seguir, a fim de conseguir chamar a atenção do recrutador e ser chamado para uma entrevista.

Algumas destas regras incluem:

Não fazer um currículo que seja muito grande

Especialistas de Recursos Humanos afirmam que um currículo deve ter no máximo 2 páginas: quanto maior ele for, maiores são as chances de rejeição.

É preciso ter em mente que o recrutador muito atarefado dedica somente 30 segundos por currículo avaliado. Então, quanto mais certeiro este documento for, melhor.

Não incluir as informações de contato

A lógica é muito simples: se não há telefone ou e-mail, é impossível que o recrutador entre em contato.

Logo, jogar o currículo fora se torna inevitável. Trata-se, inclusive, de um jeito “bobo” de perder uma grande oportunidade, pois representa pura falta de atenção!

Não escrever corretamente

A falta de atenção de muitos candidatos também é demonstrada pelos erros de escrita que cometem, na hora de montarem o currículo.

Para muitas pessoas pode parecer algo irrelevante, perto de uma experiência profissional muito boa, por exemplo. Mas mesmo na hora de preencher vagas que em nada têm a ver com a escrita os recrutadores podem, sim, levar essa falta de atenção a sério.

Fotos inadequadas

Embora sejam cada vez mais raras, ainda existem situações nas quais as empresas solicitam currículo com foto.

E, nesse caso, a foto utilizada precisa passar uma ideia de profissionalismo, sendo muito bem escolhida. Afinal, fotos inadequadas elevam as chances do currículo ir parar no lixo.

Personalização e sinceridade também são importantes

Outro ponto importante ao qual o candidato deve se atentar caso queira reter a atenção dos recrutadores é a personalização.

Em outras palavras: é importante ajustar o currículo a cada vaga à qual se candidata. Se é uma vaga para o setor de marketing, por exemplo, vale a pena colocar primeiro as experiências que já teve este mercado, e depois outras mais distantes dele.

E, claro: é extremamente importante colocar somente informações verdadeiras nesse documento. Mesmo porque, “a mentira tem perna curta”, e mais cedo ou mais tarde o recrutador irá descobrir qualquer farsa utilizada somente para conseguir a vaga.

