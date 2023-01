Fungo de The Last Of Us é real? Podemos virar zumbis um dia?

Será que o fungo de The Last Of Us é real, e poderia causar danos aos humanos, de modo que até mesmo virássemos zumbis por causa de uma possível mutação?

Essa, sem dúvidas, é uma pergunta que está sendo feita por muitas pessoas que são fãs do jogo clássico e, agora, estão acompanhando a série de mesmo nome, que teve sua estreia recente na HBO MAX.

Trata-se, inclusive, da segunda maior estreia que a plataforma teve em mais de uma década: uma série impecável, principalmente no quesito visual, o que ajuda a fazer com que a dúvida acima seja ainda mais comum.

O fungo de The Last Of Us é, sim, real

Nomeado de Cordyceps, o fungo de The Last Of Us é responsável por causar um verdadeiro cenário pós-apocalíptico, devastando praticamente toda a raça humana.

Tanto no jogo quanto na série, cuja primeira temporada já está sendo um sucesso e contará com 9 episódios, os humanos se transformam em uma espécie de zumbi ao serem contaminados.

E isso faz com que surja a dúvida: esse fungo realmente existe, e poderia de fato nos causar algum mal?

E a resposta, por mais surpreendente que possa ser, é: sim, o fungo de The Last Of Us realmente existe na vida real!

Um fato curioso, por sinal, é que o Cordyceps se divide em 400 tipos, e cada um deles costuma ter uma presa específica, na qual atua como uma espécie de parasita.

Uma rápida pesquisa pode mostrar, inclusive, que as formigas são presas fáceis para alguns tipos desse fungo, e de fato ganham um aspecto “zumbi” quando são infectadas.

Nos seres humanos, porém, não há indícios de que o Cordyceps possa causar qualquer mal: logo, não há motivos para temer qualquer apocalipse zumbi (pelo menos não um que seja causado por este fungo).

Um ótimo aliado da saúde humana

Além de ser totalmente inofensivo para a raça humana, o fungo de The Last Of Us também pode ser um grande aliado para a nossa saúde.

Ou seja: ao contrário do que acontece na série e no jogo, na vida real o Cordyceps é benéfico, sendo receitado por médicos para diversas finalidades.

Entre os benefícios que ele oferece, estão:

Fortalecimento do sistema imunológico;

Proteção de todas as funções dos rins;

Melhora considerável dos quadros de asma;

Redução dos problemas que estejam ligados ao cansaço, à tosse e à anemia;

Redução do mal estar causado pelas sessões de quimioterapia.

Seu uso, obviamente, deve ocorrer somente com prescrição médica. Afinal, mesmo que não transforme os seres humanos em zumbis, o fungo de The Last Of Us pode causar algum mal estar caso seja utilizado indevidamente.

