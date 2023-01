Notícia da Petrobras: gasolina mais cara nos postos do país

Infelizmente, uma triste notícia acabou de chegar para aquelas pessoas que usam gasolina ou outro combustível no dia a dia: o valor aumentou. Hoje, dia 25 de Janeiro, a empresa anunciou que iria ter uma alta nos combustíveis. Vale salientar, que em dezembro, ocorreu uma queda de quase R$ 0,20 centavos, agora, o valor irá voltar e com um certo acréscimo. A diferença no valor do litro irá subir para R$ 0,23 centavos.

No mês de dezembro o valor da gasolina sofreu uma queda

No mês de dezembro, mais precisamente no dia 07, o preço médio da gasolina passou de R$ 3,28 centavos para R$ 3,08, isso representa uma queda de R$ 0,20 centavos por litro. Lembrando que isso é o valor que a empreiteira repassou para os distribuidores.

De acordo com a empresa, o aumento é coerente e segue a evolução dos preços do mercado. E visa ainda mais a responsabilidade que a Petrobras tem. “que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

A empresa ainda fez questão de informar ao consumidor qual parcela do valor fica com ela. Partindo do cálculo que a mistura obrigatória é de 73% de gasolina e 27% de etanol, quando diz respeito ao valor repassado aos consumidores, a parte que fica com a empresa é de apenas R$ 2,42 por litro.

O preço médio dos combustíveis havia sofrido uma queda

Embora o aumento que vai ocorrer agora, anteriormente, os preços médios da gasolina tenham sofrido uma grande queda, passando de R$ 5,04 para R$ 4,98 na semana que compreende os dias 15 a 21 de janeiro, de acordo com o estudo realizado pela ANP. Eles também calcularam a amplitude no valor dos combustíveis.

Isto é, no mercado, o preço mínimo de revenda da gasolina que foi encontrado foi de R$ 4,15 e o valor máximo foi de R$ 6,99. Já o preço médio do litro de Etanol também sofreu uma queda, passando de R$ 3,94 para R$ 3,85. Ao passo que nas pesquisas, o valor mais alto encontrado foi de R$ 6,57 e o menor foi de R$ 3,15.

Já o panorama do diesel é um pouco diferente, ele passou de R$ 6,36 para R$ 6,32. Lembrando que o valor mais alto que foi encontrado nos postos foi de R$ 7,99 e o mais baixo foi no valor de R$ 5,39. Agora, é um período no qual requer paciência, para que o cenário econômico do Brasil possa se estabilizar.

