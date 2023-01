Bolsa Família SUSPENSO por 60 dias? Verdade ou fake news?

Ter o Bolsa Família suspenso sem sombra de dúvidas seria uma situação desesperadora para as mais de 20 milhões de pessoas que hoje recebem este auxílio mensalmente.

Logo, não é de se espantar que uma notícia que tem circulado nas redes sociais nos últimos dias esteja causando tanto alarde: contando com pelo menos 4 mil comentários, além dos compartilhamentos, a notícia em questão afirma que o Bolsa Família, principal programa de repasse de renda do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores), será suspenso por um prazo de 60 dias.

Mas, afinal: será que se trata de uma notícia que deve ser levada a sério, ou será que se trata somente de uma fake news?

A resposta está no tópico abaixo.

Bolsa Família suspenso, ou não? Entenda o caso

Tudo, na verdade, não passou de uma notícia falsa, publicada pelo deputado Carlos Gilberto Silva, com o objetivo de distorcer as palavras de Simone Tebet, do MDB, que atualmente é Ministra do Planejamento.

Tebet de fato falou sobre o auxílio em uma matéria, mas em nenhum momento falou de os beneficiários terem o Bolsa Família suspenso. As palavras da ministra foram a respeito do corte de algumas pessoas, e não do programa social em si.

Qualquer decisão oficial a respeito do Bolsa Família, por sinal, seria de total atribuição do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, e não do Ministério do Planejamento.

Outra “prova” de que não haverá nenhuma suspensão diz respeito ao pagamento em si: os depósitos de janeiro começaram no último dia 18, e continuarão normalmente até o último dia do mês (31), o que provavelmente não iria ocorrer caso a suposta notícia fosse verdadeira.

De forma resumida: os beneficiários que estão devidamente enquadrados no programa não precisam se preocupar. A notícia sobre termos o Bolsa Família suspenso é totalmente falsa, e elaborada a partir de trechos específicos que Carlos Gilberto Silva coletou (e alterou) em uma matéria).

O “pente-fino” do governo se faz extremamente necessário

Já quem está com cadastro indevido dentro do CadÚnico e conseguiu ter acesso ao Bolsa Família precisa, sim, começar a se preocupar.

Isso por que os 60 dias citados por Simone Tebet na matéria em questão dizem respeito ao adiamento do início da revisão cadastral que o governo irá fazer.

Trata-se de um “pente-fino” focado em identificar e banir do Bolsa Família aquelas pessoas que estão recebendo o benefício indevidamente. De acordo com a ministra, esse prazo é necessário para evitar “travas” na assistência social.

Afinal, sempre que há o menor problema com este benefício, é para a fila desta assistência que as pessoas correm.

A medida se faz necessária por que, com base em dados do próprio Tribunal de Contas da União, podem sim estar havendo fraudes nos pagamentos.

