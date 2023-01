Triste notícia para os aposentados vem do INSS; descubra o que

Uma má notícia chegou para os segurados do INSS, é a realização de um verdadeiro pente fino dentro da autarquia, todavia, quem for segurado como pensionista, aposentado ou que recebe BPC, não irá precisar se preocupar, já que no momento, o foco é outro. Isto é, eles querem apenas identificar quem pode ou não continuar a receber os benefícios. Portanto, confira qual o grupo de pessoas que serão prejudicadas.

O foco são pessoas que recebem benefícios destinados a reabilitação profissional

No momento, o foco dessa ‘mega operação’, são as pessoas que estão em um processo de reabilitação profissional. Contudo, não são todas as pessoas que irão passar pela verificação. De acordo com o próprio INSS, apenas 3 categorias de pessoas serão chamadas a fim de passar por uma revisão, a saber:

Pessoas que receberam benefícios por incapacidade mantidos sem perícia por um prazo superior a 6 meses e que no início, não tiveram uma data fixada para o término do benefício; Benefícios de caráter previdenciário, assistencial, trabalhista ou tributário.

Além dos casos citados, também serão avaliados os benefícios de prestação continuada dentre os quais não tiveram revisão por um período superior a dois anos. Há vários motivos para que isso tenha ocorrido, como por exemplo, a pandemia da Covid-19 que o Brasil passou.

Veja também: Boa notícia para alguns idosos do Brasil: R$ 1.302 de benefício

O que isso pode impactar na vida dos segurados?

Bastante coisa! Pois de acordo com o resultado da revisão, a pessoa pode ter o benefício cortado. Mas ao ser convocado, é necessário que uma perícia médica seja agendada. Se a pessoa se negar a fazer isso, ela pode ter o seu benefício cancelado. Ao todo, estima-se que 150 mil segurados encontram-se em processo de reabilitação profissional. E desse montante, 45 mil pessoas encontram-se com a data de comprovação da incapacidade desatualizada.

Lembrando que até o cancelamento do benefício em questão, pode levar algum tempo. Nunca eles são cancelados do dia para a noite. Antes disso ocorrer, o INSS manda inúmeras notificações ao segurado, avisando que o benefício dele passará por revisão. Os avisos podem chegar de várias maneiras, como por SMS, cartas ou pelos canais do Meu INSS. Por isso é importante sempre manter os dados atualizados.

Segundo a portaria que está regulando o pente fino que irá acontecer, a operação deve ter duração de até abril deste ano. Ou seja, quem for convocado, mas de fato não conseguir trabalhar ainda, precisa realizar uma nova perícia médica a fim de comprovar isso. E o comparecimento na perícia é obrigatório, caso o segurado não compareça, ele terá seu benefício cortado.

Veja também: Kit de antena digital de graça LIBERADO; saiba como conseguir