Tablets de graça e auxílio de R$ 150 para estudantes: veja as regras para receber

Foi informado recentemente que uma das capitais brasileiras criou um pacote de investimento especialmente para a Educação dos Jovens e Adultos – EJA, e tem como objetivo ter um auxílio no valor de R$ 150 para que seja pago aos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

E para complementar, esse projeto também pretende ampliar toda a infraestrutura principalmente dos centros educacionais e oferecer aos alunos equipamentos de qualidade para o estudo. A secretaria de Educação do município irá distribuir 10 mil tablets.

Como irá funcionar o auxílio de R$ 150 por estudante

Devemos destacar que essa iniciativa foi da Prefeitura de Fortaleza, no Ceará junto com a secretaria municipal de Educação, e com isso o pacote de investimento para esses jovens terem mais oportunidade e equipamentos de qualidade totaliza uns R$ 30 milhões.

O objetivo não é apenas envolver os alunos com a tecnologia, é uma forma também de tornar a educação atrativa para esse público, e o governo já anunciou que pretende dar 10 mil bolsas para esse auxílio financeiro, além dos tablets. E para aprimorar esse desenvolvimento, parcerias estão começando a ser criada entre instituições privadas e públicas.

José Santo, prefeito de Fortaleza, já informou que está na expectativa que a Nova EJA Fortaleza consiga fazer os alunos formarem um currículo que de destaque no mercado de trabalho, e trazer auxílio na redução na desigualdade social na capital cearense.

Projeto Novo EJA

Esse projeto está trazendo alegria e expectativa para os alunos, além do mais o projeto foi defendido e aceito por muitos como uma forma de auxiliar na construção da vida do estudante, dando uma maior condição e novas possibilidades de conhecimento. A grade curricular também irá trabalhar individualmente com cada aluno sobre aspectos socioemocionais.

Ou seja, o conhecimento vai além do conteúdo teórico, e a boa notícia é que as aulas também terão complementos do empreendedorismo, educação digital, aprender planejamento financeiro e o desenvolvimento pessoal, então todas as atividades serão dívidas presencialmente e virtualmente.

Tudo sobre Novo EJA Fortaleza

Antes de apresentar mais sobre esse trabalho lindo e inovador com os estudantes, é válido destacar que Fortaleza está sendo bastante comentada por essa iniciativa, afinal os jovens são o futuro da nação.

O Novo EJA Fortaleza afirmou que deseja cada vez mais criar novas modalidades na Educação de jovens e também dos adultos no Brasil, a Fundação da Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza se pronunciou e afirmou que ajudará esse projeto, além do programa Juventude Digital.

