Qual é o próximo feriado do ano? Veja os dias de folga para 2023

Quem já parou para analisar o calendário do ano de 2023 viu que tem bons feriados que dá para fazer emenda com o final de semana, totalmente diferente do a no de 2022 que não agradou muito os trabalhadores nessa questão, pois a maioria dos feriados foram finais de semanas e outras que não tinha nenhuma possibilidade de emenda.

Já em 2023 a notícia é boa, pois muitos feriados vão cair na quinta-feira, o que pode gerar para algumas empresas os famosos “feriadões” e ter 4 dias seguidos de folga. Ao total são 9 feriados nacional, e 4 deles caem bem próximo do final de semana (segunda-feira ou sexta-feira).

Para os trabalhadores sortudos que tem possibilidade de emendar com terça-feira ou até mesmo outro dia da semana, esse ano de 2023 será melhor ainda, com vários feriados prolongados.

Se programe com os feriados de 2023

Como o calendário de 2023 está recheado de feriados prolongados, esse ano é ótimo para poder fazer muitas viagens e conhecer lugares diferentes. É válido ressaltar que os feriados nacionais são previstos por lei e valem em todo o Brasil, então antes de marcar uma viagem ou um passeio verifique qual é o tipo de feriado primeiro, pois quando é apenas ponto facultativo, geralmente só valem para os servidores públicos.

Lembrando que nesse caso de ponto facultativo, por mais que o feriado caia em uma quinta ou sexta, o dono da empresa não tem obrigação de dar folga prolongada, então se deseja programar algo legal com sua família tente vê primeiro com o RH da empresa em que trabalha como irá funcionar esses dias.

Veja agora os feriados de 2023

01 de janeiro: Confraternização Universal (domingo)

07 de abril: Paixão de Cristo (sexta-feira)

09 de abril: Páscoa (domingo)

01 de maio: Dia do Trabalho (segunda-feira)

07 de setembro: Independência do Brasil (quinta-feira)

12 de outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida (quinta-feira)

02 de novembro: Dia de Finados (quinta-feira)

15 de novembro: Proclamação da República (quarta-feira)

25 de dezembro: Natal (segunda-feira)

Pontos facultativos 2023

20 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira)

21 de fevereiro: Carnaval (terça-feira)

22 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas, é considerado ponto facultativo até às 14h

08 de junho: Corpus Christi (quinta-feira)

2023 veio com tudo e com ótimas oportunidades de fazer feriados prolongados e dar oportunidade para ps brasileiros terem mais folga e descanso nesse ano. Já pega uma agenda e anota todos os feriados e se desafie a fazer algo bem bacana neles.

