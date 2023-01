Perdeu o SAQUE do Pis/Pasep? Veja como recuperar até 5 anos

O abono do PIS/PASEP é um benefício que vem sendo muito comentado pelos brasileiros para saber nesse ano de 2023 qual abono será pago. O abono PIS/PASEO ele é pago anualmente ao trabalhador que exerce atividade remunerada, ou seja, carteira assinada e que também cumpre algumas outras regras para poder receber esse dinheiro.

O PIS que é o Programa de Integração Social, ele é direcionado para o cidadão que trabalha em empresa privada. Já o PASEP que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público é direcionado para o servidor público.

Abono PIS/PASEP 2023

No ano de 2022, o banco da Caixa Econômica Federal junto com o Banco do Brasil, ambos os dois são responsáveis pelo pagamento do abono PIS/PASEP, cerca de R$ 387 milhões de trabalhadores ainda estão aguardando pelo saque, o resgate desse dinheiro ficou liberado até o dia 29 de dezembro de 2022, se você foi uma das pessoas que não conseguiu, calma que esse ano ainda você pode ter acesso.

Seguindo a legislação dos programas, por mais que a liberação já tenha sido feita, o trabalhador tem direito de até 5 anos para pegar esses valores. É válido destacar que no ano de 2022 o abono que foi pago é referente o ano base de 2020, no valor de R$ 1.212, eram mais de 135 mil trabalhadores de empresas privadas e 307 mil servidores público.

O Ministério do Trabalho e Previdência se pronunciou sobre o assunto e afirmou que “os valores que não foram sacados poderão ser solicitados quando abrir o próximo calendário em 2023, através do recurso administrativo e assim ficará à disposição do trabalhador no mês seguinte depois da análise, mas é importante lembrar que o prazo é de até 5 anos”.

Reemissão do PIS/PASEP

Se você deseja pedir a reemissão do abono PIS/PASEP, o primeiro passo é esperar abrir o calendário de pagamento, o Codefat – Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – já fez questão de divulgar o cronograma deste ano, ou seja, o trabalhador que quer sacar o retroativo pode fazer a solicitação a partir do dia 15 de fevereiro.

Se desejar, pode ir pessoalmente até em uma agência do Ministério do Trabalho e Previdência, mas também tem outras maneiras, segue abaixo e veja qual a melhor opção para você.

Pode fazer também através da central Alô Trabalhador, pelo número 158.

Pode mandar por e-mail: [email protected] (as letras UF você pode substituir pela letra do seu estado).

Entrar em acesso pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital – CTPS, ou pelo portal Gov.br

