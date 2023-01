Faixa de isenção do Imposto de Renda deve ser ampliada este ano

Até a notícia que todos os brasileiros querem ouvir não sair o assunto continuará sendo comentado. Lula Inácio, presidente do Brasil, informou em sua campanha que uma das promessas é fazer reajuste da tabela do Imposto de Renda, e assim ter a garantia que os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil ficaram isentos desse pagamento, no entanto, não foi isso que aconteceu.

O Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, informou a todos que essa isenção só poderá ser feita de forma gradual para assim poder atingir teto que foi estabelecido pela equipe petista, a boa notícia que recebemos até o momento é que tem chances de essa correção ser feita ainda em 2023.

Isenção do IR

Dentro da legislação, infelizmente quem hoje recebe acima de um salário-mínimo e meio já é necessário que nesse ano faça a declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal, assim Luiz Marinho explicou que essa promessa que Lula fez durante a campanha terá que ser cumprida de forma gradual, “não tem como fazer esse compromisso imediatamente, é necessário construir essa possibilidade”.

Luiz fez questão de demonstrar ao máximo que esses processos serão feitos com muita responsabilidade e sempre pensando no trabalhador brasileiro e a faixa de isenção de R$ 5 mil será alcançada. Então assim, é necessário que o Governo Federal faça essas correções aos poucos até atingir a meta.

Correção da tabela do Imposto de Renda

O que os brasileiros querem é a correção certa da tabela do Imposto Renda e a equipe petista também deseja isso, Luiz Marinho explicou um pouco como funciona esse processo gradual, pois depende dos fatores que estão ligados ao desenvolvimento do Brasil, como por exemplo a economia.

Luiz afirma que para ter uma correção do Imposto de Renda ainda nesse ano de 2023, é possível somente se a economia do Brasil vier trabalhando, e se caso não conseguir, ano que vem eles continuarão trabalhando em cima disso.

O que pegou muitos de surpresa foi essa questão, pois durante a campanha de Lula, essas falas de arrumar a tabela do Imposto de Renda criou uma expectativa no brasileiro de que esse ano de 2023 isso já seria possível e não a surpresa de quem ganha apenas um salário e meio ter que declarar o imposto.

O que está deixando muitos assustados é que infelizmente não tem nenhuma certeza de que esse ano isso possa ser concertado.

Imposto de Renda não passa por atualização

Infelizmente a tabela do Imposto de Renda não passa por uma atualização desde o ano de 2016, de lá até agora muitas coisas mudaram, principalmente o valor do salário-mínimo, e é por isso que está tendo essa confusão. Recentemente, Lula reafirmou novamente o compromisso com a população e durante a pauta de um evento levantou a questão nos centrais sindicais do Planalto.

