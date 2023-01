Por que o salário-mínimo não está em R$ 1.320 como prometido?

O que mais importa para os brasileiros em cada troca de ano e saber sobre o valor do salário-mínimo, afinal, precisamos dele para sobreviver. E na campanha de Lula Inácio (PT) uma das promessas foi reajustar o salário-mínimo conforme a inflação, no entanto Lula até o momento não conseguiu cumprir sua promessa.

No ano de 2022 o salário estava em R$ 1.212,00, já em 2023 o salário está em R$ 1.302,00, esse valor já foi aprovado desde o mês de dezembro pelo Jair Bolsonaro, porém continua abaixo do prometido de Lula durante a campanha.

Promessa de Lula sobre o salário-mínimo em 2023

Em sua campanha com rumo à presidência, Lula destacou que o salário-mínimo em 2023 já iniciaria com R$ 1.320,00, mas não foi isso que aconteceu nesse mês de janeiro, sabemos que é uma diferença de R$ 18,00, no entanto, é uma diferença enorme na vida do brasileiro que precisa sobreviver com a inflação que estamos passando hoje.

Os brasileiros querem saber quando essa promessa será cumprida. O que fez com que essa promessa fosse impedida de ser realizada, foi o aumento de beneficiários no INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – ou seja, nesses últimos meses houve um grande aumento entre pensionistas e aposentados no governo de Jair Bolsonaro, e todos precisam receber igualmente o valor do salário-mínimo, não podem receber mesmo do que o piso estabelecido.

No início, o orçamento inicial indicava um valor de R$ 6,8 bilhões, já calculado com o aumento do salário-mínimo, só que hoje em dia, o valor está em R$ 7 bilhões a R$ 14 bilhões, ou seja, com isso eles vão conseguir pagar para todos o valor que Lula prometeu na campanha.

Será o que salário em 2023 ainda tem chances de aumentar ?

Por mais que o valor do salário em 2023 já foi repassado em R4 1.302,00, Luiz Marinho declarou que eles não vão se estabilizar com isso, vão continuar estudando formas de como garantir o aumento para R$ 1.320,00.

Luiz afirmou “estamos criando um grupo de trabalho para poder elaborar e discutir a política para essa valorização do salário, hoje está em R$ 1.302, mas pode ser que no mês de maio tenha alguma alteração a partir do trabalho desse grupo”.

Em uma de suas entrevistas, Lula afirmou que esse grupo de trabalho tem cerca de 45 dias para dar uma resposta sobre o caso, e analisando os estudos um novo comunicado será feito, por mais que há boatos que em maio possa acontecer o reajuste, isso não é uma certeza e nem foi confirmado pelo presidente.

