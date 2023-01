Prova de vida do INSS: o que muda com o processo automático?

O que muitos brasileiros precisam se atentar é com a prova de vida do INSS, pois é fundamental esse processo para assim ser liberado e garantir o pagamento de todos os pensionistas e aposentados do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – Até o presente momento, todo esse procedimento deve ser feito presencialmente e obrigatório para todos, mas pode ser que daqui pra frente comece a mudar algumas regras.

Tudo isso porque o INSS já informou que deseja fazer essa comprovação através do cruzamento e análise de dados. Nesta última terça-feira (24) foi quando aconteceu pela primeira vez essa determinação pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi. Isso aconteceu durante um evento de comemoração aos 100 anos da Previdência Social em nosso país.

Nova prova de vida do INSS

O primeiro de tudo é que a partir de agora, o Instituto Nacional do Seguro Social terá 10 meses, ou seja, a partir da data do aniversário do beneficiário, para assim poder comprovar que a pessoa está viva. Se o Instituto Nacional do Seguro Social não conseguir fazer essa análise e comprovação dentro desse período, a pessoa beneficiária ganhará mais dois meses para comprovar que está vivo, para o governo.

Lembrando que isso só será necessário se caso a pessoa do benefício receber uma notificação através do aplicativo Meu INSS (que está disponível para download no Play Store para Android e iPhone), ou também por telefone ou bancos para assim a pessoa se identificar para o governo. É de suma importância.

Esse novo sistema foi destacado pelo ministro como uma criação de algo justo para todos os segurados do INSS, pois assim vai evitar que todo o sacrifício que os idosos que tem dificuldades físicas ficar esperando por filas e atendimentos, que na verdade sabemos que é um processo demorado pela quantidade de pessoas.

“O cidadão tem que provar que está vivo e não o INSS? Muitos beneficiários não têm condição física ou não tem pessoas que podem levá-los até um posto de atendimento ou banco para comprovar que está vivo”, disse o ministro. Neste ano de 2023, o INSS deve comprovar mais de 17 milhões de beneficiários.

Veja também: Perdeu o SAQUE do Pis/Pasep? Veja como recuperar até 5 anos

Instituto Nacional do Seguro Social

O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – nasceu a partir de um decreto nº 99.350 junto com dois institutos:

1 – IAPAS – Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social

2 – INPS – Instituto Nacional de Previdência Social

Ou seja, o INSS é uma instituição considerada pública e foi criada para atender especialmente todas as necessidades sociais e previdenciárias das pessoas que fazem contribuição. É devido a isso que essa instituição garante direitos aos seus segurados conforme o Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Em 2017, o órgão já tinha mais de 50 milhões de segurados.

Veja também: Bolsa Família SUSPENSO por 60 dias? Verdade ou fake news?