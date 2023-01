Nunca contribui para o INSS; posso me aposentar aos 65?

Não é novidade que muitos brasileiros trabalham a vida inteira esperando a tão sonhada aposentadoria. O grande problema é que muito desses brasileiros nunca trabalharam de carteira assinada e muito menos contribuíram na Previdência Social. Há uma data limite para que os brasileiros – homens e mulheres, consigam se aposentar. E quando o futuro beneficiário nunca contribuiu? Ainda é possível se aposentar? A resposta é SIM! Veja abaixo como e todos os detalhes sobre o assunto.

Aposentadoria para quem nunca contribuiu

Com certeza os idosos que veem a idade chegando logo pensam em seu futuro e em como irão se sustentar dali pra frente. Pensando logo acerca do INSS, que nunca contribuíram ou até mesmo que começaram tarde – prevendo logo o quão demorado será. Entrementes, no Brasil existem alguns benefícios e leis que asseguram essas pessoas!

Não se trata de uma aposentadoria em si, mas de um benefício concedido por lei, que é tal como se fosse. Na qual o idoso recebe 01 salário mínimo, e o mesmo sofre reajustes com base no salário mínimo vigente. Desse modo, qualquer pessoa por mais que ela nunca tenha contribuído com o INSS, pode solicitar o benefício e conseguir ‘se aposentar’ o mais rápido possível e curtir a melhor fase da vida!

Trata-se do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Programa do governo que atende não somente os idosos, mas também pessoas com deficiência física ou mental. Entretanto, nem todo idoso pode solicitar o benefício – é necessário estar enquadrado dentro de alguns requisitos solicitados pelo Governo.

Benefício de Prestação Continuada 2023

Portanto, aos idosos que nunca contribuíram – ainda é possível se aposentar. Trata-se do BPC-Loas, um programa do Governo que fornece 01 salário mínimo para brasileiros idosos ou deficientes que não possuem renda alguma.

Desse modo, para conseguir solicitar o benefício – o idoso precisa ter 65 anos ou mais e não ter renda superior a 1/4 do salário mínimo (R$ 325). Com isso, poderá solicitar o benefício mediante a apresentação dos requisitos acima. Por não ser um benefício concedido mediante a contribuição do INSS, o mesmo não repassa o 13° salário e não estende a pensão por morte.

Pode ser solicitado através do site oficial do Governo, na seção INSS – BPC, Benefício de Prestação Continuada. Por incrível que pareça, todo o procedimento pode ser realizado de maneira online – se dirigindo até uma agência física apenas se solicitado para comprovações.

Em caso de dúvidas, pode ser encontrado neste site vários artigos explicando sobre o BPC. Caso as dúvidas ainda prevaleçam, pode ser contatado a Central de Atendimentos do INSS – através do número 135.