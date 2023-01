Quando começa o pagamento do Vale Gás em 2023

Uma excelente notícia chegou para todos os brasileiros que recebem o vale-gás do Governo Federal. Benefício esse que teve uma maior ênfase no Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora deve se estender ao Governo do atual presidente, Luiz Inácio Lula. Lembrando que o valor em questão, até o momento, será fixado em 100% da média do valor do gás de cozinha, de 13kg. Com isso, as famílias começam a ter uma maior tranquilidade no dia a dia, pois sabem que é menos uma conta para elas se preocuparem.

Quando será pago o Vale-Gás?

Desde o ano passado, o auxílio para comprar o gás era pago a cada dois meses, isto é, de maneira bimestral, portanto, neste ano irá continuar da mesma maneira. Sendo que os primeiros pagamentos irão ocorrer no mês de fevereiro e irão perdurar, até o final do ano, sempre nos meses pares, isto é, mês 02, 04 etc.

O cronograma vigente, será igual ao do ano passado, ou seja, os pagamentos ocorrem nos 10 últimos dias úteis de cada mês. E o pagamento é feito de acordo com o número final do NIS de cada pessoa. Sendo o número 1, o primeiro a receber o pagamento e o número 0 o último a receber o pagamento.

E para saber o valor do auxílio, basta ficar atento à média do valor dos botijões de gás, pois o valor é pago usando esse parâmetro. No ano passado, por exemplo, a maioria das pessoas receberam cerca de R$ 112 a cada bimestre, para conseguirem comprar o gás de cozinha.

Como é possível participar do vale-gás?

Para participar do vale-gás, basta que a família em questão esteja inserida no CadÚnico, que funciona como a porta de entrada para vários outros benefícios sociais, como o bolsa família – que transfere renda para a população mais vulnerável – Portanto, esse é o primeiro passo.

Feito o cadastro, será analisado se a pessoa e sua família se enquadram, nos critérios para receber o valor, se sim, a pessoa é inserida no cronograma de pagamentos e de maneira bimestral, irá receber em sua conta o valor em questão, lembrando que não é obrigado ter uma conta bancária.

Isto é, caso a pessoa não tenha uma conta bancária, ela terá uma aberta, em seu nome, no momento que adentrar no programa. A conta bancária em questão é da Caixa Econômica e não possui nenhuma tarifa para o beneficiário. E por meio dela, a pessoa pode movimentar o valor do auxílio. Além de outras funções que estarão disponíveis, como o pix.

