ATENÇÃO! Governo vai perdoar empréstimo do Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil foi o programa de transferência de renda que estava em vigor durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora, o programa em questão, será substituído pelo Bolsa Família, no mandato do atual presidente Luiz Inácio Lula, vale lembrar que não é apenas o nome que mudará, mas também, várias outras regras, principalmente, as inerentes aos empréstimos que eram realizados pelo Auxílio Brasil. Lembrando, que na época, a possibilidade sofreu várias críticas, mas mesmo assim, foi implantada.

Quem realizou o empréstimo, terá o perdão da dívida?

Na época, vários analistas financeiros opinaram que a possibilidade de realizar um empréstimo consignado usando o Auxilio Brasil como garantia, não era uma boa opção, pois só iria endividar as famílias. E de fato, foi exatamente isso que aconteceu. Muitas pessoas estão com várias dívidas por consequência do empréstimo em questão.

Por conta disso, a atual presidente da Caixa Econômica, no dia de sua posse, ela já declarou, que isso estaria suspenso, por vários motivos, mas o principal seria por conta que possivelmente, o empréstimo estava mais atrapalhando do que ajudando os beneficiários. Mas o motivo que mais chamou a atenção foi outro.

Isto é, trata-se das possíveis fraudes que ocorreram no Cadastro Único, portanto, enquanto não for esclarecido e confirmando que todos que estão recebendo o auxílio, de fato precisam dele, a modalidade não deve voltar, se é que voltará. Mas até o momento, não foi falado que as pessoas iriam receber o perdão da dívida.

Embora não recebessem o perdão, elas serão ajudadas

Todavia, o Governo Federal não pretende deixar as pessoas na mão, ou seja, elas devem sim receber uma ajuda para conseguirem pagar as dívidas e voltarem a ter o nome limpo na praça. Um programa para viabilizar isso ainda está sendo desenvolvido, mas tudo indica que ele será chamado de desenrola.

E terá como finalidade, ajudar as pessoas, de baixa renda, que estão endividadas, a conseguirem limpar o seu nome. Mas além disso, a própria Caixa pensa em algumas estratégias que ela pode adotar a fim de ajudar todos os beneficiários.

A principal estratégia que eles estão estudando, é acerca da redução de juros. Pois ao reduzir os juros das dívidas, as pessoas irão pagar menos, assim, teriam novamente o seu poder de compra restabelecido. E é por isso que a possibilidade de fazer empréstimo com o Auxílio Brasil está bloqueada, que é justamente para evitar que as pessoas, ao limparem seus nomes, voltassem a realizar empréstimos. Pois provavelmente, ao longo prazo, isso só iria servir para prejudicar as famílias em questão.

