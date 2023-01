7 MIL vagas em cursos GRATUITOS dentro de universidade; veja como se capacitar

A melhor maneira de se destacar no mercado de trabalho, sem dúvida alguma, é sendo um dos melhores naquilo que faz. Há um empreendedor que citou ‘se você ver alguém fazendo algo e acha que é fácil, na verdade, é porque aquela pessoa é muito boa no que faz’. Portanto, buscar uma qualificação profissional é de suma importância para que a pessoa venha ter êxito em sua vida profissional. Pensando nisso, uma Universidade está ofertando 7.000 vagas com foco em capacitar os jovens, confira as áreas.

São várias as áreas ofertadas

As áreas são distribuídas em vários setores, ao passo que o foco também é diferente. Há aquelas cursos para quem busca apenas conhecimento e há os cursos para quem busca uma melhor posição no mercado de trabalho. Por exemplo, há o curso de contabilidade para não contadores, com isso, a pessoa que realizar o curso, já irá conseguir ter noções contábeis, caso um dia precise.

Também há cursos sobre alimentação saudável na infância e até mesmo ensinando como montar um podcast, são dicas incríveis, que ao serem colocadas em prática, podem mudar a vida de alguém.

Mas também tem oportunidades para quem busca apenas uma posição no mercado de trabalho, por isso, a Universidade de Guarulhos também está disponibilizando cursos de Língua Portuguesa para concursos, além dele, também há disponíveis cursos de Empregabilidade e desenvolvimento profissional. Mas o curso que mais chama atenção, é o básico de programação.

Veja também: Felicidade no TRABALHO é POSSÍVEL! 6 profissões mais satisfatórias de todas

Como se inscrever nos cursos?

As inscrições podem ser realizadas pela internet e são totalmente gratuitas. Para se inscrever, é preciso que o interessado busque pelo site gokursos e pesquise por UNG. Feito isso, todos os cursos disponíveis irão aparecer. Lembrando que as aulas irão ser ministradas até o dia 31 de janeiro, de modo 100% presencial. Lembrando que os dias e os horários irão variar de curso para curso. Lembrando que não importa o curso, todos irão receber o devido certificado.

Caso o participante tenha alguma dúvida, pode optar por ligar para o número (11) 2464 1151 ou enviar um e-mail para o endereço [email protected] Os locais que irão acontecer, de modo presencial o capacita, são: Campus Guarulhos e o Campus Itaquaquecetuba.

Portanto, é a oportunidade que milhares de pessoas estão tendo de mudar de vida, pois por exemplo, se três amigos escolherem cada qual um curso diferente, após o término deles, eles estarão totalmente aptos a montarem um pequeno negócio, por exemplo. Tudo depende apenas do objetivo de cada aluno. Ao passo que alguém que esteja visando pode fazer o curso de Português e ir super bem em algum concurso público.

Veja também: Trabalho e mais dinheiro para TODOS estes signos; veja a lista