NOVO benefício do Cadastro Único para quem mora NESTA cidade; confira

Um novo benefício foi implantado para quem mora na Cidade de Palmas, no Tocantins. O benefício em questão visa melhorar a alimentação das famílias de baixa renda, a fim delas conseguirem comer bem pagando pouco por isso. Lembrando que para fazer parte do programa, será necessário que o beneficiário em questão esteja inscrito no CadÚnico. O Cadastro Único é como se fosse um passaporte para vários outros programas governamentais.

O Governo irá garantir a alimentação por um preço acessível

A medida visa proporcionar uma boa alimentação para as pessoas que não possuem condições de se alimentar de maneira adequada, por conta da situação econômica. Na cidade, por exemplo, havia um restaurante popular, todavia, ele foi fechado para reforma. Enquanto isso, as pessoas irão receber o benefício em questão para conseguir comer em outros restaurantes, pagando apenas um valor simbólico.

Os valores que cada pessoa pagará pela refeição, é de apenas R$ 3. Lembrando que a alimentação é um dos direitos sociais garantidos pela Constituição Federal, isto é, o Estado precisa providenciar que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, possam ter acesso a ela.

Enquanto o restaurante está em reforma, ainda é possível que os beneficiários do CadÚnico consigam comprar as refeições nos seguintes endereços:

Restaurante Requinte – Arse 102 (Quadra 1006 Sul) Avenida NS-04, Lote 01;

BBQ do Lobo – Arse 72 (Quadra 706 Sul), alameda 10, lote 50.

Lembrando que para ter direito, é preciso fazer parte do CadÚnico

O CadÚnico é o passaporte para vários outros programas do Governo. Como o Bolsa Família e o Vale-gás. Isto é, para as pessoas participarem dos programas citados, antes, elas precisam estar inseridas no Cadastro Único. Para se cadastrar, é bem simples, mas vale lembrar que os dados precisam estar atualizados sempre.

Caso alguma família tenha interesse em fazer parte do programa, mas ainda não esteja no CadÚnico, basta que o responsável vá até o CRAS de referência da localidade onde morar, levando consigo os documentos de todos os membros da casa, após isso, ele irá passar por uma breve entrevista. Concluído o cadastro, a pessoa passará a ter um Número de Identificação Social (NIS).

Lembrando que há a possibilidade de tornar o processo mais rápido, para isso, é preciso que o interessado efetue o download do aplicativo CadÚnico, que atualmente, está disponível tanto para Android quanto para iOS. Feito isso, ele precisa realizar um breve cadastro e após isso, ir presencialmente no CRAS apenas para ratificar os dados informados. Lembrando que eles devem ser atualizados a cada 24 meses.

