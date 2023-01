Pagar no Pix em 12 vezes! Este é o SEGREDO que ninguém conta

Há poucos anos o sistema de transferência PIX foi implantado no país, mas em tão pouco tempo, ele já conseguiu conquistar vários adeptos. E com isso, após ver tamanha aceitação, os bancos estão decidindo ampliar ainda mais o uso de tal modalidade. Assim, agora já é possível realizar a transferência parcelada de pix. Isto é, a pessoa que irá receber, vai ter o dinheiro na hora, integral, em sua conta. Já quem está pagando, irá pagar parcelado e terá juros em cima de cada parcela. Entenda melhor como funciona.

Como é possível realizar transferências de maneira parcelada?

A novidade em questão já está disponível em vários bancos, mas a bola da vez, trata-se do 99pay, o aplicativo de pagamentos do grupo 99. Eles estão buscando facilitar ainda mais o uso do pix, permitindo o parcelamento. Lembrando que um dos pré-requisitos para isso, é ter um cartão de crédito com limite, adicionado na conta.

O valor do pix pode ser parcelado em até 12 vezes, obviamente, quanto mais vezes for o parcelamento, maior será o valor dos juros. Mas em algumas situações vale bastante a pena realizar a transação em questão. Vamos supor que uma pessoa vá comprar algo, que à vista seja R$ 500, mas parcelado, custe R 800, é mais vantagem pegar o pix parcelado.

Pensando nessa possibilidade citada, o horizonte se abre. Lembrando que o sistema só estará disponível para todos, provavelmente, no final do semestre. Até lá, ele será implantado de maneira progressiva, aos poucos. A empresa entende que lançar o sistema para todos e em um curto espaço de tempo, não é algo seguro.

Como fazer o parcelamento pelo aplicativo?

Todo o parcelamento é feito diretamente pelo aplicativo, ao aceitá-lo, o usuário deve ter ciência que precisará arcar com as taxas dos juros, que é de 3,99% ou por parcela adicionada. E para começar todo o processo, é preciso que o cliente tenha uma conta na 99pay e um cartão de crédito adicionado.

Logo após a criação da conta, basta procurar pela opção de pix, que fica logo na tela inicial do aplicativo. O resto da operação é normal, como se você tivesse efetuando um pix usando o saldo da conta normalmente, a única diferença será na hora da confirmação do pagamento.

Como salientado anteriormente, basta ter um cartão de crédito adicionado na conta. E na hora da confirmação do pix, escolher pagar com o cartão de crédito, escolha a quantidade de parcelas e conclua o pagamento. Lembre-se que será solicitado sua senha, coloque ela e pronto, o pagamento foi realizado e você pode pagá-lo em até 12 vezes em seu próprio cartão de crédito.

