Qual é a palavra mais usada no MUNDO? Coca-Cola está na lista

Se você se interessa por curiosidade ao redor do mundo, você já pensou qual é a palavra mais usada no mundo, aposto que não, mas esse texto é justamente para lhe informar sobre isso, e de acordo com uma pesquisa a palavra “Coca-Cola” é a segunda palavra mais falada ao redor do mundo em mais de 7 mil idiomas, ela só perde para a palavra “ok”, que é utilizada por todos ao redor do mundo.

Você sabe o que significa a palavra OK? Veja o texto abaixo e tire suas dúvidas.

Origem da palavra mais falada ao redor do mundo “OK”

As pesquisas apontam que estudiosos de idiomas falam que as versões em diversos idiomas apontam que a palavra mais usada é a “OK”. Segundo informações, a primeira palavra surgiu em 1839 através do Jornal de Boston que usou essa expressão para se referir ao sentimento de “tudo certo”.

A análise de outra versão mostra que uma abreviatura de ”Oll Korrect” que na verdade é um terno no idioma náutico inglês, era comum para eles se comunicarem ao indicar que estava tudo bem ou tudo em conformidade para uma embarcação e o navio podia então navegar.

As palavras mais utilizadas no Brasil

Já a pesquisa que aponta especificamente as palavras que são mais utilizadas em nosso país, são outros tipos de expressões que são mais comuns na nossa língua, como por exemplo o substantivo de “coisa” que aparece em primeiro lugar, e pode indicar diferentes itens ou objetos, e é utilizado em todo lugar do Brasil.

Já os termos estrangeiros, vai além de apenas Coca-Cola ou do OK, é necessário mencionar aqui também as palavras que nós brasileiros optamos por pronunciar a palavra no inglês original, como:

Freelancer, Facebook, chip, fashion, hambúrguer e diversos outros

Se você parar e fazer uma análise de todas as palavras que nós brasileiros temos costume de falar diariamente, sempre tem uma palavra em inglês no meio.

Palavra Coca-Cola

A palavra Coca-Cola como citado acima, é a segunda palavra mais utilizada no mundo inteiro e não é à toa, pois tem toda uma estratégia da marca por ser um nome fácil de pronunciar e que qualquer idioma consegue falar, por isso ela está no topo da lista.

Com todo esse planejamento da marca, ela alcança o mundo inteiro e o segundo o relatório anual da Kantar, a marca Coca-Cola vende muito, é cerca de 6,6 bilhões de unidades anualmente, já no Brasil a marca Coca-Cola é a líder de vendas e cerca de 73% dos brasileiros afirmam que assistem propaganda da marca anualmente.

