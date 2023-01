Fila de espera do Bolsa Família: descubra o que pode ser feito

O programa social do Bolsa Família é o maior no Brasil e por isso tem diversas pessoas esperando ter uma aprovação do programa, mas calma, vamos te explicar nesse texto o que você pode fazer para ter o seu benefício aprovado. Recentemente, tem mais de 128 mil famílias que realizam o cadastro do CadÚnico do governo só que até o momento não teve o benefício aprovado.

Segundo informações que foi compartilhada pela equipe do governo, essas famílias estão esperando desde o ano passo a aprovação, mas como mudou o presidente algumas regras também podem ser mudadas qual a intenção que essa fila possa andar mais rápido para ter aprovação.

Inscrição do CadÚnico

Como informado acima e vamos destacar de novo, é de suma importância que qualquer pessoa que deseja participar dos programas socias disponibilizados pelo governo federal, precisa realizar a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único) pois é a plataforma em que o governo consegue ter acesso qual a real condição da família, incluindo a renda e quantos membros moram na casa.

Para fazer a inscrição basta somente um representante da família ir em um CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – mais próximo da sua cidade, mas saiba que é preciso cumprir alguns requisitos dos programas para poder fazer parte e até mesmo esse cadastro.

Um exemplo: o programa social do Bolsa Família é especifico para as famílias de baixa renda que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, assim, a renda da família não pode ultrapassar aos R4 210,00, caso contrário, não tem como participar do programa.

É o CadÚnico que faz a ponte entre o governo e as famílias brasileiros, é através desta plataforma que permite a família poder participar e receber os benefícios disponibilizados pelo governo, como por exemplo: benefício de cada verde e amarela, aposentadoria para pessoas de baixa renda, BPC, Tarifa Social de Energia, entre outros.

São muitos benefícios, no entanto para poder recebe-los é necessário ter o cadastro, e sempre manter atualizado a cada 2 anos.

Aprovação do Bolsa Família

Muitas famílias estão na fila de espera, mas infelizmente não são todas que serão aprovadas, a análise será bem rigida, pois sabemos que tem pessoas que desejam entrar somente pelo novo valor que é de R$ 600.

Afinal, o novo governo já informou que a equipe fará um pente-fino em todos os cadastros para excluir todos que estão em situação irregular e tomando lugar da família que realmente precisa da ajuda do benefício. A dica é para que a pessoa que está em espera confira todos os dados, pois se faltar algum dado terá que arrumar e isso vai fazer demorar mais.

