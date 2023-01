Boa notícia para alguns idosos do Brasil: R$ 1.302 de benefício

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – é um órgão que cuida dos pagamentos dos idosos pensionistas, aposentados e até mesmo o benefício do BPC – Benefício de Prestação Continuada – e compartilhou recentemente uma ótima notícia para os idos que está inserido na baixa renda e que possui alguma deficiência irá receber o valor de R$ 1.302,00.

Para quem não conhece muito sobre o BPC – Benefício de Prestação Continuada – ou BCP/LOAS está de acordo com a lei orgânica de Assistência Social, ou seja. Faz com que essas pessoas recebem um benefício que é semelhante ao pagamento de uma aposentadoria, porque eles recebem mensalmente um valor igual do salário mínimo, nunca menos, porém é válido destacar que o BPC não é um benefício previdenciário por mais que seja pago pelo INSS.

Benefício de Prestação Continuada

Como citado acima, ele não é um benefício previdenciário, um exemplo é que no caso dos aposentados do INSS eles precisam ter contribuído mensalmente com o instituto, já o BPC não é necessário ter esse requisito de contribuição, ou seja, para garantir esse benefício basta apenas comprovar a renda baixa da sua família (precisa ser inferior a ¼ do salário mínimo, que equivale o valor de R$ 250).

Lembrando também que é necessário ter a inscrição do CadÚnico (cadastro único) criado pelo Governo Federal. A pessoa precisa ir até um CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – mais próximo da cidade e apresentar todos os documentos necessários, depois do cadastro a pessoa deve baixar o aplicativo Meu INSS (disponível para download em Android e iOS) e acompanhar a solicitação.

Pagamento dos aposentados e pensionistas

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – também compartilhou sobre os pagamentos dos aposentados e pensionistas que receberam a partir de hoje, 25/01, com o novo valor estipulado a R$ 1.302,00, que no caso é o valor do salário mínimo desse ano de 2023, é valor a mais de 7,42% referente ao ano passado.

Ou seja, o pagamento referente a esse mês de janeiro será feito entre o dia 25 de janeiro ao dia 07 de fevereiro para as pessoas que recebem o valor de um salário mínimo, já para as pessoas que recebem o valor a mais de um salário serão pagos a partir do dia 1 de fevereiro.

Lembrando que para saber a data do pagamento precisa saber o número do PIS.

Veja também: Veja o que mudou nas REGRAS do PIS/PASEP em 2023

Cadastro Único

É necessário ter o cadastro no CadÚnico pois é a plataforma que o Governo Federal criou para ter acesso a real condição das famílias brasileiros e informações como: renda, quantidade de mebro na casa, entre outros. Assim o governo analise quem realmente precisa da ajuda dos benefícios para sobreviver. Por isso, é de suma importância atualizar o cadastro a cada 2 anos.

Veja também: Idosos têm direito ao BPC de uma salário; confira os requisitos