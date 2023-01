Inscrições terminam HOJE (25); concurso com salário de R$ 21 mil

2023 é considerado o ano das oportunidades para quem sonha em ser um funcionário público, por conta que há muitos concursos em várias áreas em praticamente todo o país. Um dos concursos mais almejados pelos concurseiros, é o da receita federal, todavia, o prazo está quase acabando. Ao todo, serão ofertadas 699 vagas separadas em 469 postos para analistas-tributários e 230 para auditor. Os salários giram em torno de R$ 11.684,39 para analista e R$ 21.029,09 para auditor.

Inscrições prorrogadas

O período de inscrição foi estendido, mas apenas até hoje, dia 25 de Janeiro, o horário é até às 16 horas. Isto é, corre que dá tempo! Para concorrer a qualquer uma das vagas, basta ter nível superior em qualquer curso, o único requisito é que o diploma seja reconhecido pelo MEC.

Aos candidatos aprovados no concurso, eles poderão ser designados para atuar em qualquer um dos postos da Receita pelo Brasil, a fim de atender as demandas existentes. Atualmente, há 89 delegacias, 9 alfândegas, 266 agências, 43 inspetorias e 57 postos de atendimento do órgão.

Ou seja, é uma oportunidade e tanto de ser concursado e logo em uma área que paga tão bem. Fora o privilégio de ser Servidor Público Federal, isso é o sonho de muitos, todavia, poucos alcançam esse objetivo. Mas como salientado, ainda dá tempo, não adie mais uma vez o seu sonho!

Veja mais: Concurso: milhares de vagas e salários de até R$ 21 mil

Como realizar a inscrição?

Para realizar a inscrição basta entrar no site da banca organizadora, isto é, a FGV. Efetuar a inscrição e após isso, o pagamento da taxa. O valor dela irá variar, isto é, sendo R$ 115 para o cargo de analista e R$ 210 para auditor. Infelizmente não há como solicitar mais isenção, uma vez que ela terminou no mês passado. E somente pessoas que estavam inscritas no CadÚnico ou doadoras de medula óssea poderiam participar.

A primeira etapa – considerada uma das mais difíceis – é a prova objetiva, que irá conter 140 questões, de múltipla escolha, o conteúdo irá variar de acordo com o cargo pretendido. Lembrando que o local de prova estará disponível para acesso a partir do dia 13. E a prova será aplicada no dia 19 de março.

Após a prova, aos aprovados, eles irão passar pela investigação social e após isso, irão ingressar no curso de formação profissional, que também é de caráter eliminatório. Lembrando que a primeira parte dele é realizada de modo virtual, já a segunda, de maneira presencial. Portanto, faça sua inscrição hoje mesmo no concurso, estude e no dia da prova, faça a melhor avaliação de sua vida!

Veja mais: Confira 4 aplicativos fantásticos para quem é concurseiro