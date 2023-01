URGENTE! Saque-aniversário acaba em março? Veja o que disse o ministro

Qualquer pessoa que trabalhe com carteira assinada, sob os regimes da CLT, e acompanha as notícias sobre o mundo do trabalho, provavelmente já ouviu falar sobre o possível fim do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Trata-se de uma modalidade de saque que, ao contrário do saque-rescisão, pode ser feita uma vez ao ano, literalmente no mês de aniversário do trabalhador: há uma quantia máxima que pode ser retirada, e que fica disponível logo no início do mês de aniversário em questão.

Porém, o que para muitas pessoas é uma ajuda financeira considerável, para o governo pode ser algo “ruim”.

Afinal, mesmo tendo ajudado a injetar mais de R$ 30 bilhões na economia no decorrer de 2022, o saque-aniversário faz com que o saldo do FGTS perca sua característica principal, como explicado no tópico a seguir.

Fim do saque-aniversário já estava sendo anunciado

Defendido por Luiz Marinho, atual Ministro do Trabalho, o fim do saque-aniversário do FGTS já estava previsto para ocorrer durante a nova gestão petista, que teve início agora em janeiro.

Não sabia-se, porém, quando este fim chegaria. Mas, ao que tudo indica, e com base nas falas do próprio ministro para a Globo News na última terça-feira (24 de janeiro), esta modalidade de saque será encerrada no final de março.

Marinho já havia feito declarações a respeito de defender o fim do saque-aniversário pelo fato de ele (o saque) ir contra as finalidades às quais o saldo do FGTS se propõe, que incluem:

Oferta de empréstimos para projetos ligados à infraestrutura;

Construção ou compra da casa própria;

Auxílio financeiro, nos casos de demissão sem justa causa.

O ministro voltou a decidir este ponto, afirmando que muitos trabalhadores que aderiram à modalidade também deixaram de ver vantagens nelas, uma vez que os saldos ficam retidos por dois anos e que, portanto, há somente o pagamento da multa rescisória em caso de demissão.

Veja também: Desenrola: trabalhadores com este salário poderão QUITAR as dívidas mais fácil

Algumas opiniões importantes a respeito

A decisão sobre o fim do saque-aniversário, e o anúncio a respeito de o encerramento acontecer em março, causou certa revolta e divisão de opiniões não só entre os trabalhadores, mas, também, entre os sindicalistas.

Ricardo Patah, que é presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e da UGT (União Geral dos Trabalhadores) concorda plenamente com a manutenção do FGTS às finalidades às quais ele se destina. Mas acredita que encerrar o saque-aniversário de forma abrupta não é uma boa iniciativa.

Já Miguel Torres, que preside a Força Sindical, defende a continuidade desta modalidade, uma vez que, segundo ele, o dinheiro “parado” no FGTS não rende muito, e somente pessoas que de fato precisam estão recorrendo a este tipo de saque.

Para ele, a melhor solução seria pensar em uma remuneração melhor para o saldo do FGTS, para então voltarmos a ter seu uso somente em casos de demissão e compra de casa, por exemplo.

Veja também: Veja o que mudou nas REGRAS do PIS/PASEP em 2023