ONG abre curso GRÁTIS para programadores; como se inscrever

Não é novidade que neste ano de 2023 assuntos como Inteligência Artificial hão de estar em alta. Jovens e adultos que conseguirem adentrar no mercado, com certeza terão achado uma mina de ouro! A Recode é uma ONG brasileira com ênfase em novas tecnologias e na formação de novos agentes do setor para devolver à sociedade. Neste ano, estão oferecendo aos brasileiros um curso completo de programação – que é tão completo e pode ser comparado com algumas pós-graduações na área de T.I. Veja abaixo como se cadastrar e quem tem direito.

ONG abre quase 500 vagas para novos programadores

O projeto pretende alcançar jovens que estão vivendo em vulnerabilidade social – com a proposta de mudar a vida deles, através das tecnologias do mercado e inseri-los no mercado de trabalho, que diga-se de passagem: é um dos mais aquecidos desta presente década.

Popularmente conhecida como Recode Pro, o curso é focado em jovens e pretende formá-los dentro de uma área denominada como: Full Stack. No qual eles não aprendem somente uma ou duas tecnologias – mas o suficiente para conseguirem programar qualquer tipo de sistema operacional.

Contando com mais de 540 horas de curso, a iniciativa irá escolhe 420 pessoas de várias regiões do país – no qual jovens que nunca tiveram contato com o mundo da programação poderão ter acesso ao curso. A grade curricular não envolve apenas matérias de programação, como de desenvolvimento socioemocionais.

A iniciativa surgiu em 2019, e possui um alto índice de empregabilidade. Sem contar os salários iniciais que geralmente são entre R$ 3-5 mil, de acordo com a empresa e região. Visto que como se trata de um curso técnico, na maioria das vezes, irão ser contratados como desenvolvedores jr.

Como se inscrever no curso?

A ONG procura jovens que possuam idade entre 18 e 39 anos. É necessário ter uma renda dentro dos padrões exigidos. Visto que a ONG procura recrutar jovens de baixa renda, a fim de dar uma oportunidade a eles de mudarem de vida e adentrarem no mercado mais aquecido do país.

Desse modo, para se inscrever é necessário adentrar no portal oficial Recoed Pro (recodepro.org.br). Sendo necessário preencher os dados pessoais, como por exemplo, endereço e informações de renda. É válido ressaltar que a ONG visa acolher principalmente os candidatos mais vulneráveis em meio aos demais (mediante o preconceito da sociedade).

Portanto, na ONG há espaço para Portadores de deficiência, Negros, Mulheres, etc. Além disso, é possível escolher o melhor turno para o curso – que é aplicado de maneira online, em dias específicos e ao vivo. Os primeiros contatos é meramente pela internet.

Caso necessite obter mais informações sobre o curso, modalidade, grade, etc. É necessário entrar em contato pelo site, na seção contato ou usando o endereço de e-mail disponibilizado por eles: [email protected]