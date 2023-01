De onde vem o MEDO de faltar ovos no mundo inteiro?

Foi-se o tempo que ovos era sinônimo de comida de pessoas com menos condições financeiras. Nações como Inglaterra, Portugal, Estados Unidos e Nova Zelândia consomem muitos ovos – entretanto, neste ano de 2023 espera-se uma escassez na produção do alimento, elevando os seus valores e diminuindo o seu consumo nos lares. E o motivo? Vários fatores irão ocasionar esta crise mundial em alguns países, conheça todos e veja se o Brasil está ou não na berlinda.

Crise dos ovos

Por ser um alimento mundial, usado na dieta de muitas pessoas – seja por motivos fitness ou meramente degustativo, cada país citado possui um motivo para a crise dos ovos. Nos Estados Unidos e na Europa, a crise do alimento se dar em conta principalmente do surto de gripe aviária, que está afetando o continente e seus vizinhos.

Entretanto, no caso da Europa, o assunto é mais delicado. Há uma alta no preço dos grãos e principalmente no fornecimento de energia elétrica, consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia. Fatos que acometeram as nações citadas e com isso o número de ovos apreendidos nas fronteiras também cresceu bastante no último bimestre.

Já na Nova Zelândia, desde 2012 caminhava nos órgãos governamentais algumas ações para zerar criadouros de aves poedeiras em gaiolas. E tinha como data limite, 1° de janeiro de 2023. Com a mudança na lei, os custos para produção do alimento aumentou bastante, e claro, a demanda também! Entretanto, ambos não se acompanharam. Visto que não é mais permitido criar essas espécies de aves em gaiolas, apenas soltas.

Nos Estados Unidos, muitas pessoas estão tentando entrar com ovos mexicanos – ou seja, oriundos do México. A diretora de Operações de Campo de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) de San Diego, publicou em nota no Twitter acerca do aumento no número de infratores e ressaltou que as multas aplicadas podem chegar aos R$ 51 mil.

E o Brasil, será afetado?

Felizmente não existe preocupação com a gripe aviária em território nacional. Nem leis foram revogadas acerca da criação de aves poedeiras. Portanto, os fatores mundiais que afetam o preço e demanda dos ovos em outros países – não devem afetar o Brasil. Portanto, não deve faltar ovos para os brasileiros. Entretanto, alguns fatores podem elevar os seus custos.

Visto que para 2023 está previsto uma manutenção nos valores, já que a produção será reduzida. Lembrando de 2020, período de menos chuva em algumas regiões produtoras do país – a safra de milho acabou sendo reduzida em 16%, elevando o preço do grão. Com isso, a produção de ovos em 2022 acabou despencando – fato que deverá permanecer por no mínimo dois anos. Sem contar que de acordo com o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o valor do ovo aumentou em 18,45% ano passado.

Em algumas regiões do país, a bandeja de ovos pode custar até R$ 18 reais ou mais! Visto que há alguns anos atrás, era possível comprar entre 3-5 ovos por R$ 1 em alguns municípios do Brasil. Entrementes, escassez de ovos não haverá no país.

Portanto, em 2023 o Brasil não será afetado pela crise na produção de ovos. Entretanto, os valores devem subir – acompanhando a inflação. Visto que o valor representa os ovos de criação, e não os oriundos de galinhas caipira. E então, aliviado?