Multa de R$ 880 para motociclistas; fique atento à regra

Quem anda de moto com certeza em algum momento já sofreu com um grande problema: pane mecânica ou elétrica, onde a moto não liga de maneira alguma. Nessas situações, a atitude mais óbvia que há, é empurrar a moto. Todavia, isso, poderia causar uma multa alta, todavia, as regras mudaram e tornou-se mais fácil para os motociclistas agirem quando a moto desse problema, entenda.

Anteriormente, os motociclistas sempre eram punidos

Antigamente, a regra estabelecia que o condutor, ao ser visto empurrando a sua moto, ele não poderia ser considerado um pedestre, ou seja, iria sofrer as mesmas penalidades como se ele estivesse em cima de sua moto. Isto é, que não é permitido empurrar a moto na calçada ou contramão, até mesmo o uso do capacete é cobrado.

A grande novidade é que a regra em questão foi atualizada, agora, a situação será mais segura para os motociclistas na situação citada. Ou seja, caso a moto dele apresente algum problema, ele pode empurrar a moto sem o risco de receber alguma penalidade por isso.

Isso concede até mais segurança para o motociclista, uma vez que ele não precisa ficar transitando empurrando sua moto por longas distâncias. E quando a via for rápida, ele também não irá precisar ficar ‘disputando’ espaço com os carros. Mas mesmo assim, algumas ações ainda seguem proibidas.

Algumas atitudes ainda seguem proibidas, entenda

A depender da situação, a atitude ainda será proibida. Portanto, se o motorista for pego cometendo a infração e não tiver respaldo nas exceções concedidas pelo CTB, ele será penalizado. Agora, a atitude é permitida, mas somente em caso de alguma pane mecânica ou elétrica, no caso, ele será considerado como um pedestre.

Ao passo que se o condutor for pego realizando alguma atitude que não tenha respaldo na regra, ele terá que pagar multa e ela é altíssima, podendo chegar a R$ 880,41. Além do prejuízo monetário, ele também vai receber 7 pontos em sua CNH. Ou seja, se o motociclista for pego com a moto em calçadas, passarelas, ciclovias ou demais locais que não sejam considerados como ‘ruas’, ele estará cometendo uma infração considerada gravíssima.

Por isso, a atenção é de suma importância, para não andar nos locais proibidos de maneira inadequada, como sem capacete, por exemplo. No trânsito é sempre importante ficar ligado a esses detalhes, pois às vezes, por um pequeno deslize, a pessoa pode ser obrigada a pagar multas altas, sem contar a possibilidade de perder a CNH. Então, sempre é bom ficar ligado também na quantidade de pontos presentes na CNH do condutor e sempre que estiver perto do limite, fazer um curso de reciclagem.

