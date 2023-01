Macetes do WhatsApp que você PRECISA conhecer

Já faz alguns meses que o WhatsApp está em constantes atualizações. Com mudanças que muitos sequer chegaram a acompanhar: mas que são truques que todos precisam conhecer! Desde bloquear chamadas, criar chamadas em grupos, etc. As opções são muitas e vão com certeza facilitar o seu uso dentro do aplicativo. Veja neste artigo alguns macetes (ou bizus) que você precisa conhecer do WhatsApp neste ano de 2023.

Chamada em grupo

Agora é possível iniciar ligações em grupo, digamos assim. Podendo escolher até 32 contatos para participar da chamada. Caso sejam todos de um só grupo, basta iniciar a chamada normalmente. Caso contrário, é possível iniciar uma chamada e ir adicionando as demais pessoas.

Sem contar que a função permite a chamada com mais pessoas até mesmo no caso das ligações de vídeo – incrível, não é? Abrindo margem até mesmo para reuniões em equipe, de empresas, igrejas, etc.

Bloqueio de chamadas

Não sendo uma função exatamente do WhatsApp, muitas vezes os usuários estão em chamada dentro do mensageiro e ligações externas de outros aplicativos e até mesmo diretas pelo chip acabam chegando. Como resolver? A alternativa é ativar o modo avião ou configurar os dados móveis.

A fim de que a rede seja desativada: fazendo com que não recebe mais chamadas através do chip durante o período desejado. Bastante eficaz no caso de reuniões ou conversas muito importantes.

Desative as chamadas

Nem sempre é bom estar com as chamadas ativadas, fazendo um ruído bem desagradável e que atrapalha muita das vezes – principalmente se o usuário não estiver em um momento de privacidade. Desse modo, é possível cessar com isso indo nas notificações de chamadas do WhatsApp, na seção de configurações do dispositivo. E desativando o som emitido pelas chamadas.

Portanto, as chamadas serão silenciadas. Com isso, apenas os contatos escolhidos terão direito a emitir um ‘sonzinho’ no dispositivo quando quiserem. Perfeito, né?

O queridinho de todos

Até então, disponível somente no WhatsApp GB – fato que retirou um pouco da popularidade do aplicativo. Agora é possível esconder o “online” no WhatsApp tradicional. Sendo possível estar online, conversando e mesmo assim sem ninguém ver isso.

Anteriormente apenas a opção de visto por último era plausível de ser escondida: entrementes, após muitos requerimentos, a Meta resolveu atender ao pedido dos usuários. Desse modo, até mesmo durante chamadas e demais funcionalidades – é possível manter o anonimato.

Portanto, nos próximos meses mais e mais novidades deverm ser lançadas no WhatsApp! Visto que cada vez mais investimentos são realizados para que ele se torne cada vez mais consolidado no mercado – ganhando de uma vez por todas a posição de mensageiro mais usado em todo o mundo.

O que achou das novidades?