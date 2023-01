Google e TikTok estão no radar dos governos; entenda

Qualquer pessoa que é antenada em relação à tecnologia ove falar sobre Google e TikTik frequentemente. Aliás: não só ouve falar, como também os utiliza com certa regularidade, independentemente do objetivo.

O TikTok, por exemplo, é uma rede social focada na publicação de vídeos verticais, tendo até mesmo servido como inspiração para que o Instagram desenvolvesse o Reels, ferramenta que funciona em formato similar.

De origem chinesa, esta rede social é utilizada tanto para entretenimento quanto para trabalho: milhares de criadores de conteúdo ganham dinheiro por meio dela.

E o Google, por sua vez, é simplesmente o maior buscador do mundo, sendo por meio dele que pessoas em todos os cantos do planeta encontram informações diversas, como receitas, tutoriais e notícias, por exemplo.

Além disso, há grande destaque para o Google no que diz respeito ao marketing digital: praticamente qualquer agência e qualquer profissional autônomo que queira trabalhar com anúncios utiliza as ferramentas do próprio Google para se promoverem e promoverem seus clientes.

Mas, mesmo sendo tão incríveis para os “usuários finais”, principalmente, Google e TikTok têm enfrentado problemas com alguns governos, como explicado a seguir.

Por que Google e TikTok estão sendo duramente criticados

No que diz respeito ao Google, especificamente, os problemas estão ocorrendo junto ao governo dos Estados Unidos, tendo foco principal no poder da empresa em relação à publicidade.

O Departamento de Justiça do país, que também pode ser chamado de DOJ, alega que está havendo uma monopolização do mercado por meio do Alphabet’s Google, o que acaba por prejudicar o mercado de anúncios como um todo.

A lei americana engloba iniciativas antitruste, a fim de estimular uma concorrência sadia entre os players do mercado. E isso, ao que tudo indica, não está sendo respeitado pelo Google.

O TikTok, por sua vez, é visto com maus olhos pelo governo dos Estados Unidos, uma vez que tal rede social pode estar sendo usada como uma espécie de ferramenta de espionagem chinesa.

Para o governo europeu, por outro lado, há a necessidade de esta rede social se mostrar mais responsável e respeitosa às leis da União Europeia, sendo obrigatório que cumpra a Lei de Serviços Digitais (DSA).

As medidas vão de processos a banimento

As medidas dos governos em relação a Google e TikTok já estão sendo tomadas.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou novamente o Google, por exemplo, o que já havia sido feito em 2020, mas admite que uma solução para o contexto de monopólio ainda pode demorar anos para surgir.

Já o TikTok, caso não se adeque à legislação imposta pelo governo europeu, pode ser banida da União Europeia, e também nos Estados Unidos, sendo que somente neste país a perda seria de aproximadamente 80 milhões de usuários.

