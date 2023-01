INSS amplia consignado; posso fazer um NOVO empréstimo?

Uma das modalidades de empréstimo mais comuns e vantajosas é o consignado. Entrementes, encontra-se disponível somente para servidores públicos, beneficiários do INSS e alguns trabalhadores privados. Com o aumento do salário mínimo, alguns benefícios do INSS tiveram reajustes – bem como o teto máximo permitido! Desse modo, agora é possível contratar valores maiores de empréstimo consignado. Veja como funciona, quais valores e como contratar.

Consignado 2023

O empréstimo consignado é marca registrada entre os aposentados e pensionistas do INSS. Sendo a modalidade que subtrai mensalmente as parcelas diretamente da folha de pagamentos do beneficiário. Com isso, consegue estender o prazo de pagamentos e diminuir a taxa de juros.

Com base no valor do salário mínimo, que subiu para R$ 1.302 e o teto do INSS que saltou para R$ 7.507, o valor disponível para empréstimo consignado também foi elevado.

Visto que de acordo com as regras do Banco Central, é possível comprometer até 45% da renda mensal (referente aos beneficiários do INSS) com dívidas. Sendo que a divisão ocorre entre empréstimo, saques e cartão. Podemos citar que um beneficiário que recebe apenas R$ 1.302, pode comprometer apenas R$ 455 com parcelas de consignado.

Portanto, com o aumento do salário – essa margem acaba aumentando. Caso um beneficiário tivesse toda a margem usada, significa que em 2022, ela estava com R$ 424 comprometido – representando 35% do salário mínimo de 2022.

Portanto, com o aumento de R$ 33 de ‘margem’ é possível contratar um empréstimo consignado. Dependendo do perfil e quantidade de parcelas, pode ultrapassar os R$ 1 mil.

Como contratar o consignado? Vale a pena?

Alguns bancos públicos e privados oferecem a modalidade. Nomes como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander – são referências quando o assunto é crédito consignado para beneficiários do INSS. Sendo necessário entrar em contato com os bancos ou terceirizados credenciados – com os documentos oficiais e folha de benefícios.

Visto que o valor acaba sendo descontado diretamente na folha de pagamentos. Portanto, torna-se possível realizar vários empréstimos, sendo que não ultrapasse a margem permitida. Enquanto houver recursos disponíveis dentro da margem permitida – é possível contratar o consignado, até mesmo em diferentes instituições.

Portanto, para alguns beneficiários – até mesmo os que recebem valores maiores, é mais vantajoso solicitar o consignado do INSS do que outro tipo de crédito; já que os juros são baixos e o prazo de pagamento é extenso! Espera-se que o salário mínimo aumente ainda em 2023, como prometido pelo atual Governo.

Caso de fato aumente para R$ 1.320 – novos ajustes na margem do INSS irão acontecer. Os beneficiários poderão comprometer até R$ 462 com empréstimo consignado.