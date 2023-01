Hidrata e repara! 14 ingredientes MILAGROSOS da sua cozinha para os cabelos

Na atualidade, cuidados com o cabelo e pele fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Apesar da sua importância para manter um bom aspecto e visual, muitas vezes, o preço dos produtos que auxiliam nessas tarefas são salgados para o bolso dos brasileiros.

A boa notícia é que, com a ascensão da internet e maiores trocas de informação entre os usuários, manter a hidratação e reparação do cabelo em dia pode ser facilitado a partir do baixo desprendimento financeiro para essas máscaras.

Mas, afinal, você sabe o que é um cronograma capilar específico e quais ingredientes podem ser úteis na hora de cuidar dos fios? Acompanhe.

Entenda o que é cronograma capilar

Muito conhecido no universo da beleza, um cronograma capilar é uma sequência de cuidados específicos que o cabelo de um indivíduo precisa para melhorar o aspecto dos fios.

A criação de um cronograma não é necessária para todos. A indicação dessa agenda se dá para aqueles que sentem que os cabelos estão fracos, desnutridos, com muito frizz ou determinado problema que incomode o que procura deixar os fios mais saudáveis.

Para criar seu próprio cronograma, é preciso ter em mente os três passos que devem ser seguidos: a hidratação, a nutrição e a reconstrução.

Nesse cenário, conhecer os aspectos do cabelo é essencial para colocar os cuidados em dia. Assim, pessoas que lidam com pontas duplas recorrentes, por exemplo, podem utilizar-se do passo de nutrir os fios com maior frequência, visto que esse ponto se apresentaria como prioridade.

Ingredientes poderosos

Alguns produtos da sua casa podem ser aliados quando o assunto é hidratar e reparar os fios. Veja quais:

Abacate

O abacate, rico em vitaminas dos complexos A, B, C e E, podem ser muito úteis para proporcionar aquele brilho dos sonhos nos cabelos. Para aqueles que buscam reparação, aplicar essa fruta no comprimento por cerca de 20 minutos combate aspectos de fraqueza.

Babosa

Que atire a primeira pedra quem nunca ouviu falar sobre os benefícios da babosa para os cuidados com o corpo. Mas não é para menos: esse produto, sobretudo em conjunto com outros alimentos dessa lista, proporciona uma hidratação profunda para os cabelos.

Morango

Essa deliciosa fruta vermelha também pode ser mencionada como um excelente atuante na saúde dos fios. Para aquelas que desejam um comprimento longo e saudável, o morango auxilia no crescimento e atua contra a queda excessiva dos cabelos.

Óleo de coco

Seja em alguma receita saudável ou máscaras para cuidados corporais, o óleo de coco é comumente indicado por pessoas do ramo da beleza. Nesse sentido, seu uso pode ser recomendado para nutrir os fios e tonificá-los.

Leite de coco

Diferindo-se do óleo de coco, o leite de coco não possui a presença tão marcante do ácido láurico. Essa ausência, no entanto, não compromete os resultados do item enquanto meio para hidratar os fios.

Mel

Com suas propriedades calmantes e antioxidantes, o mel pode te auxiliar contra os cabelos quebradiços. Para isso, basta aplicar o ingrediente pelo comprimento dos fios, já limpos, e deixá-lo agir por cerca de 20 minutos. Após, lave o cabelo normalmente para retirar a máscara.

Banana

É fato que a banana é uma das frutas mais consumidas no país pela sua versatilidade nos preparos culinários. Quando o assunto é cabelo, a aplicação da banana ajuda a deixar as madeixas sedosas e nutridas.

Café

Além de ser queridinho e indispensável para uma boa visita, o café aumenta o fluxo sanguíneo do corpo, e, por isso, pode auxiliar no crescimento saudável dos fios.

Vinagre

Entre os diversos benefícios do vinagre no cuidado com os cabelos, pode-se destacar sua eficiência na limpeza profunda das madeixas ao se ter em mente que esse ingrediente é capaz de fechar as cutículas muito abertas, ajudando contra a porosidade.

Ovo

É de conhecimento comum os diversos benefícios do corpo a partir do consumo do ovo. Nesse sentido, quando utilizado após a aplicação de queratina, esse ingrediente favorece a reconstrução e nutrição dos cabelos.

Beterraba

Rica em cálcio, ferro e vitaminas do complexo A e C, essa planta auxilia no aumento do brilho capilar e fortalecimento dos fios.

Azeite de oliva

Utilizado para realçar o sabor das saladas e preparos gastronômicos, o azeite de oliva extra-virgem pode apresentar bons resultados na hidratação dos cabelos. Porém, não se esqueça de lavar bem o complemento na hora de retirar o produto a fim de evitar o aumento da oleosidade.

Amido de milho

Ao se misturar 1 colher de sopa de amido de milho, 100ml de leite e 1 colher de óleo de coco, será possível desfrutar de uma ótima máscara caseira que atua na hidratação capilar. Após a aplicação com cerca de 20 minutos de ação, retire o produto com uma lavagem profunda dos cabelos.

Laranja

Por último, mas não menos importante, a laranja possui propriedades que protegem o organismo contra doenças cardiovasculares, essa fruta, quando utilizada no cabelo, pode ser um amigo para deixar os fios fortes.

