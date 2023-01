Gasolina fica mais cara a partir desta quarta (25) em todo o Brasil

Mais uma vez a gasolina deixa os brasileiros em dúvida sobre o que está acontecendo com o preço da gasolina, essa inconstância nos preços, uma semana baixa o valor e na hora já aumenta. A partir de hoje, 25/01, um novo preço será passado para as distribuidoras do Brasil, e um reajuste no valor de 7,47%, foi anunciado ontem pela empresa Petrobras.

Seguindo a linha, esse preço ainda não deve aparecer nos postos de gasolina e também não irá também aumentar para os outros combustíveis, afirma a empresa. O valor médio da gasolina para as distribuidoras continua sendo de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, ou seja, teve um aumento de R$ 0,23 centavos.

Os últimos reajustes da gasolina

Em dezembro de 2022 foi quando ocorreu o último reajuste da gasolina, que teve uma redução de 6,1%, logo após 2 dias, a ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis publicar toda a semana o relatório, onde destacou que a gasolina estava sendo repassada para os postos e teve uma queda de R$ 5,04 para R$ 4,98, especialmente na semana do dia 15 a 21 de janeiro.

Esse aumento é o primeiro do governo do Lula anunciado pela diretoria nomeada no mandato do Jair Bolsonaro, a deputada Gleisi Hoffmann criticou esse aumento da gasolina e isentou o governo dessa responsabilidade do valor da gasolina.

O aumento da gasolina no PT

Gleisi Hoffmann, fez questão de destacar “Esse novo reajuste da gasolina acontece antes mesmo de Jean Paul assumir o poder da Petrobras”. Ela quis se referir ao senador do PT que foi indicado nesse novo governo. Gleisi ainda afirma que essa notícia foi uma pressão acionistas, pois o governo vai trabalhar para mudar a política que está nesse momento com os preços da empresa, que vai atingir diretamente os preços internos e internacionalmente.

Já nos postos de Brasília, quando a Petrobras anunciou a nova notícia não foi bem vinda assim pelos motoristas, um exemplo foi o Andrey Ferreira, que é motorista de aplicativo e tem 43 anos, por ele andar bastante sempre faz pesquisas diárias em vários postos, pois o seu trabalho depende do preço estipulado na gasolina. Andrey afirma “Se a gasolina estiver mais barata eu rodo mais, se estiver mais cara eu rodo pouco”.

Um outro relato é de uma motorista que tem 52 anos, Andreia Figueiredo, informa que deseja abastecer o seu carro antes que o preço mude, pois está mudando de um dia para o outro e infelizmente esse valor pesa do bolso. “No final do mês eu coloco pouca gasolina, sempre tenho que esperar virar o cartão ou o salário cair no início do mês, isso dificulta”.

Já Matheus que também dirige, porém trabalha home office e informa que esse tipo de trabalho é mais vantajoso, porém ele também segue o mesmo exemplo que Andreia, prefere sempre garantir o menor preço do combustível antes que aumente, além de sempre ficar informado sobre os valores em diferentes postos.

Cotações internacionais

Paulo Tavares, presidente do Sindicombustíveis – DF, informa que esse aumento da Petrobras é referente as margens dos preços internos sobre as cotações internacionais. Nesta segunda-feira o PPI – Preço de Paridade de Importação – estava parado em R$ 0,50 na gasolina e no diesel, ou seja, esses dois preços estavam no mercado internacional mais barato do que o mercado interno.

