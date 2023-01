Por que você não deve esmagar baratas dentro de Casa?

Chamada de Blattaria no mundo científico, as baratas podem causar um misto de sentimentos nos seres humanos que envolvem pavor e repulsa, o que não é para menos, visto que a presença destes insetos, apesar de importante para o ecossistema como um todo, nas casas pode indicar que alguma coisa não está em ordem.

Passíveis de causar infestações perigosas, as baratas podem carregar consigo diversos patógenos, ou seja, microrganismos capazes de causar doenças, tais como bactérias, fungos e protozoários e, mais do que isso, dentre suas características destacam-se outros dois pontos: resistência e cosmopolitismo, visto que, além de serem classificadas como um dos grupos de seres vivos mais resistentes do planeta, estes insetos, basicamente, podem ser encontrados em qualquer lugar do mundo.

Apesar de tudo, há formas simples de lidar com as baratas, que incluem alguns cuidados domésticos que, por sua vez, agem na tentativa de assegurar a integridade da saúde da família ao afastar estes animais causadores de problemas. Sendo assim, veja a seguir quais são as principais dicas que envolvem o cuidado em relação as baratas dentro de casa.

Como as baratas são atraídas para dentro de casa?

Antes de mais nada, é importante levar em conta quais são os fatores de facilitam o aparecimento destes insetos em sua casa, o que pode se resumir, basicamente, em quatro principais pontos: alimentação, abrigo, água e acesso. Ou seja, a sobrevivência das baratas depende da disponibilidade de tais precedentes.

Quanto a alimentação, a lista de opções no menu das baratas é extensa, o que inclui lixo orgânico, restos de comida, plantas murchas e animais em decomposição. Muitas espécies podem sobreviver por até dois meses somente com água, o que as torna ainda mais adaptáveis ao ambiente, fazendo com que os cuidados para afastar estes animais devam ser recorrentes.

Dicas para evitar as baratas

Dentre as espécies mais comum se destacam as baratas americanas, ou baratas voadoras, e as baratas alemãs, ambas podem chegar em até 5 cm de comprimento se servirem como vetores mecânicos para diversas doenças por contaminação. Por isso, é importante eliminar tudo aquilo que, dentro de casa, possa atrair estes insetos.

Nesse sentido, não há mistério, basta focar na eliminação dos quatro fatores mencionados acima, tais como alimentação, abrigo, água e acesso. Para isso, é necessário promover a limpeza constante do ambiente, eliminar o acumulo de objetos, vedação de lixo, proteção de ralos e tubulações, eliminação de comida exposta, encobrir acessos como frestas e buracos, limpar caixa de gordura, evitar que o acesso a áreas externas fique aberto.

Evite esmagá-las em casa

Estes insetos indesejados, apesar de poder ser bem difícil controlar a sua existência dentro de casa por motivos externos, há sim o que fazer para mantê-los o mais afastados possível. No entanto, caso as baratas apareçam por aí, a indicação é que se evite esmagar estes insetos e a explicação para isso é, na verdade, bastante simples.

Acontece que, ao serem esmagadas, as baratas podem liberar substâncias prejudiciais aos serem humanos, com secreções que se espalham pela casa e, dessa forma, tornam o ambiente mais sujo, ainda que você não consiga ver.

Além disso, o esmagamento pode fazer com que os microrganismos patógenos que nela estão presentes acabam por serem liberados no ambiente, o que pode causar reações alérgicas, infecções, contaminações e doenças.

Dessa forma, caso a presença destes insetos sejam recorrentes, é indicado que profissionais sejam chamados para resolver o problema por meio da dedetização. Já caso seja um fato isolado, antes de esmagá-las, tente cercar estes animais e fazer o uso do inseticida.