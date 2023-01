Desenrola: trabalhadores com este salário poderão QUITAR as dívidas mais fácil

Não são poucos os brasileiros que, neste exato momento, podem estar se perguntando sobre como quitar as dívidas que possuem, a fim de voltarem a ter controle sobre suas finanças.

E a boa notícia é que, ainda em 2023, muitas dessas pessoas que estão negativadas poderão se ver livres de seus débitos, por meio do Desenrola: um programa de renegociação que promete ajudar 40 milhões de trabalhadores a se verem livres das dívidas que contraíram.

Este programa, por sinal, fazia parte das promessas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) durante toda a sua campanha eleitoral. E, ao que tudo indica, de fato irá sair do papel.

Como será possível quitar as dívidas de forma mais fácil

Quitar as dívidas por meio do programa Desenrola, ao menos em um primeiro momento, infelizmente não será uma alternativa acessível para todos os brasileiros.

Isso porque o primeiro público a ser atendido será aquele composto pelos trabalhadores que recebem no máximo dois salários mínimos vigentes, o que atualmente corresponde a R$ 2,6.

A iniciativa terá diversos diferenciais, buscando realmente diminuir o número de negativados no Brasil. E uma delas, talvez a principal, está ligada à oferta de um desconto mínimo, que obrigatoriamente deverá ser feita pelas empresas credoras.

Estas empresas, por sinal, também poderão oferecer descontos ainda maiores, para que recuperem parte da dívida da forma que lhes for mais vantajosa. A quantidade mínima, porém, deverá sempre ser respeitada.

Embora ainda não exista uma data exata para que o Desenrola comece a funcionar, a expectativa é de que “saia do papel” ainda este ano, de acordo com o presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney.

Ele reforça, ainda, que grandes passos já foram dados, a fim de que os brasileiros possam quitar as dívidas em aberto o mais breve possível, e de forma descomplicada.

Algumas questões operacionais ainda serão avaliadas, como aquelas ligadas às formas de pagamento de cada dívida, mas o Governo Federal e as instituições financeiras estão obtendo grandes avanços.

Veja também: Gasolina CAI pela segunda semana; quanto está custando?

Outras alternativas, voltadas para quem tem pressa

Enquanto mais novidades a respeito do programa Desenrola não são anunciadas, portanto, é preciso que quem esteja negativado recorra a outras alternativas, a fim de ter seu nome limpo outra vez.

Tais alternativas até mesmo se assemelham à proposta do programa petista, e já existem há algum tempo.

Um exemplo disso é o Serasa Limpa Nome, que literalmente vai em auxílio de quem está com nome sujo e precisa colocar a vida financeira nos trilhos novamente.

O SPC Brasil também conta com uma plataforma com este mesmo objetivo: por meio dela, muitas pessoas conseguem quitar as dívidas existentes em no máximo 5 dias úteis.

E, para quem tem dúvidas sobre o que está devendo, e para quem, sempre é possível acessar o site oficial do Boa Vista SCPC, por meio do endereço www.consumidorpositivo.com.br, a fim de verificar qualquer pendência em aberto e em quais locais o pagamento pode ser negociado.

Veja também: Estes professores receberão mais do que o mínimo do MEC