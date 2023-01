Mega-Sena acumulada para R$ 63 MILHÕES nesta quarta (25)

Calma que ainda tem chance de você se tornar o mais novo milionário do ano de 2023 ganhando o prêmio da Mega-Sena que está acumulado no valor de R$ 63 milhões, e o novo sorteio será realizado hoje, 25/01, ás 20h. Então corre que ainda dá tempo de fazer suas apostas, pois a Caixa Econômica vai realizar mais um concurso.

Como até o momento não teve nenhum ganhador do valor integral, ele só foi acumulando até que chegou em R4 63 milhões, e iria ser uma boa ter esse dinheiro em conta, por mais que faça somente uma aposta barata, todo mundo acredita e tem fé que pode ganhar.

O concurso será feito em São Paulo às 20h00 pela Caixa Econômica.

Prêmio da Mega-Sena

O prêmio da Mega-Sena ficou esse valor pois foi acumulando a cada concurso, ou seja, os setes últimos concursos não teve nenhum jogador. A última vez que conseguiu dar o prêmio inteiro foi em 31 de dezembro de 2022, no concurso Mega-Sena da Virada e o prêmio foi o maior de todos no valor de R$ 540 milhões.

É válido ressaltar que a Caixa não dá prêmio somente para quem acerta todos os números, a pessoa que consegue fazer uma quina ou quadra também ganha um valor, mas os valores são menores.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena é o jogo mais famoso do Brasil e muito disputado, atrai muitas pessoas para tentar a sorte e participar dos concursos, mas é importante saber que o jogo é difícil, poucas pessoas conseguem levar o prêmio integral.

Um exemplo é que uma aposta simples (6 números), a chance é de 1 em 50 milhões, já o jogo com 20 dezenas é 1 chance em cada 1.292, ou seja, os apostadores terão mais chances de ter o prêmio inteiro e principal.

Independente do jogo que você for fazer e a quantidade, tudo pode ser feito de 3 maneiras:

1 – Na lotérica

2 – No site oficial da Caixa

3 – Pelo aplicativo Caixa Econômica

Veja também: O que é a MOEDA COMUM entre Brasil e Argentina?

Confira o valor de cada aposta:

6 dezenas: R$ 4,50;

7 dezenas: R$ 31,50;

8 dezenas: R$ 126,00;

9 dezenas: R$ 378,00;

10 dezenas: R$ 945,00;

11 dezenas: R$ 2.079,00;

12 dezenas: R$ 4.158,00;

13 dezenas: R$ 7.722,00;

14 dezenas: R$ 13.513,50;

15 dezenas: R$ 22.522,50;

16 dezenas: R$ 36.036,00;

17 dezenas: R$ 55.692,00;

18 dezenas: R$ 83.538,00;

19 dezenas: R$ 122.094,00;

20 dezenas: R$ 174.420,00.

Muitas pessoas não acreditam que existe sorte, mas jogar na Mega-Sena é ganhar é sim ter uma garnde sorte já que é um jogo muito difícil, no entanto, você tem chance de virar o novo milionário do Brasil e conseguir realizar o seu sonho com esse dinheiro. Então não perca a oportunidade, como o sorteio do concurso será hoje às 20h00, corre e faça suas apostas até 19h00 e tente a sorte, vai que ganha!

Veja também: Bolsa Família SEM cartão; como sacar? Entenda