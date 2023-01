O que é a MOEDA COMUM entre Brasil e Argentina?

No último domingo, 22/01, Lula e Alberto Fernández se reuniram para conversar sobre a possibilidade de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina, para assim avançar nas discussões para poder ser usada para fluxos financeiros e também comerciais. Nos dois países começou uma inquietação sobre o assunto.

Por isso, resolvemos fazer esse texto para explicar um pouco mais sobre essa moeda comum. Segue abaixo.

Moeda comum Brasil x Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e ambos informaram que querem avançar o projeto dessa moeda sul-americana comum, que terá objetivo tanto para uso financeiro como uso comercial. Quando a notícia saiu, milhares de brasileiros (até mesmo quem votou no Lula) foram pra internet comentar pois causou preocupação.

Por mais que os analistas compartilharam que essa união monetária para ser completa é uma visão bem distante, algumas países já começaram a especular sobre o assunto, principalmente os brasileiros e os argentinos.

O presidente do Brasil informou a impressa que as primeiras negociações estarão focadas no desenvolvimento de uma moeda de valor compartilhada para o comércio bilateral, e se fizer isso irá diminuir a dependência que usamos do dólar americano.

Gabriel Galípolo, secretário-executivo do Ministro da Fazenda, informou para à Reuters que essa unidade de contabilidade virá junto com o crédito para assim apoiar as exportações para a Argentina por meio de bancos que já operam no país. Gabriel ainda informou que o governo brasileiro iria oferecer uma garantia aos bancos que fossem fazer esse fornecimento de financiamentos.

Enquanto a Argentina, que no caso é um grande exportador de grãos e assim o país teria que fornece garantias por meios desses ativos de grãos, gás ou petróleo.

Moeda para o uso comercial

Se for o plano, a intenção é que o peso do real brasileiro e o argentino continuam juntos para conseguir criar essa nova moeda com o intuito para o comércio, e isso é diferente para o nosso Brasil porque estamos acostumados com o euro, que no caso pode ser usado para todos os tipos de transações dentro do mundo europeu.

Essa nova moeda também poderia ser usada em câmaras de compensação para faezr pagamentos comerciais entre a Argentina e o Brasil, e assim reduziria a dependência somente do dólar norte-americano. Se for pensar bem, isso é bom para a Argentina, que no momento está passando por baixas reservas em moeda após estar anos em crises de dívida.

Fábio Terra que é professor de Economia da Universidade Federal do ABC informa “essa moeda seria criada para ser um denominador comum de trocas comerciais e não para circular dentro da Argentina ou dentro do Brasil”.

