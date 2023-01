Gasolina CAI pela segunda semana; quanto está custando?

A gasolina está passando por altos e baixos, semanalmente os motoristas devem estudar qual o litro que está a gasolina, e neste momento o preço médio da gasolina vendida nos postos aqui no Brasil. Segundo informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – nesta última segunda-feira, 23, caiu pela segunda semana.

Ou seja, o preço médio do combustível de R$ 5,04 caiu para R$ 4,98 nessa semana do dia 21 de janeiro, podemos afirmar um recuo de 1,19%, a ANP fez uma análise em alguns lugares e o mais caro que ela encontrou foi no valor de R$ 6,99 o litro.

O etanol também não ficou de fora, o litro caiu de R$ 3,94 para R$ 3,85, ou seja, uma queda de 2,28%, e para não se basear apenas nesse valor a agência também fez uma pesquisa nos lugares e o valor mais alto que encontrou foi de R$ 6,57 o litro. O diesel foi o que teve a pior queda, passando de R$ 6,36 para R$ 6,32, ou seja, diminuiu 0,62%, e o valor do litro mais alto que foi encontrado é de R$ 7,99.

Instabilidade nos preços

Alexandre Macedo, que é presidente do Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica – no dia 4 de janeiro ordenou que para que a abertura de inquérito para investigar o porquê dos aumentos nos combustíveis dessa maneira no Brasil.

Vamos relembrar: na primeira semana do ano de 2023 o preço médio da gasolina foi de R$ 4,96 para R$ 5,12, ou seja, teve uma alta de mais ou menos 3,23%, foi na mesma semana que tanto o diesel como o etanol ficaram mais caros.

O presidente Alexandre Macedo sugeriu no documento que essa conduta que está sendo aplicada nos postos até pode ser incluído como infração concorrencial da classe colusiva, com isso se assemelha a cartel e tem o mesmo efeito danosos a concorrência. Alexandre ainda afirma “foi evidente isso nas vésperas do período de transição de governo em nosso país”. E logo na semana seguinte os preços reduziram.

Combustíveis

No dia 2 de janeiro, o presidente Lula publicou uma medida provisória que faz prorrogar a desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. E para quem não sabe muito sobre o assunto, as medidas provisórias têm força de lei quando são publicadas pelo Executivo, no entanto, depois passa pelo Congresso para analisar e validar a proposta, o prazo é de até 120 dias para que as regras passem a valer.

O ex-presidente Jair Bolsonaro – PL – tinha conseguido zerar os impostos federais nos combustíveis até o dia 31 de dezembro de 2022, e para que nesse ano de 2023 essa medida continuasse, era preciso que Lula fizesse uma nova medida provisória sobre isso, mas até o momento Lula não se pronunciou sobre isso.

