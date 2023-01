ÚLTIMA HORA: 6 golpes em ALTA no WhatsApp

O WhatsApp por ser um aplicativo com que tem milhares de usuários, é também uma ferramenta fácil de dar golpes, principalmente por essa popularidade, chama mais atenção dos bandidos em conseguir vítimas. Por mais que a plataforma crie proteção de segurança, as vezes isso não é o suficiente.

Roubar dados, imagens, vídeos, aplicar golpes, são diversos métodos que os bandidos podem usar e as formas que eles estão fazendo está se tornando comum em nosso meio, infelizmente, e partir de agora todo cuidado é pouco.

Vamos citar nesse texto golpes que estão em alta no WhatsApp e também como você pode se proteger, e você seguindo nossas dicas fica mais difícil dos bandidos tentarem violentarem a sua conta, já compartilhe essa informação importante para seus amigos.

Golpes do WhatsApp

Segue abaixo os golpes que mais estão circulando nas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp.

1 golpe: apoio do Governo Federal

Os golpistas estão enviando mensagens para diversos brasileiros convidado para fazer parte dos programas sociais em que o Governo Federal tem no CadÚnico, e fazem com que as pessoas preencham cadastro com informações pessoais. É importante destacar que o governo não faz esse tipo de atendimento.

2 golpe: imposto

No início de ano é onde os brasileiros têm que pagar diversos boletos e um deles também é sobre o Imposto de Renda que já precisa começar a correr atrás dessas informações, e infelizmente muitos brasileiros estão caindo nesse golpe, eles enviam um link que direciona uma página para preencher formulários. Se mandarem para você bloqueia o número.

3 golpe: Ofertas de emprego

A crise no Brasil é notária e tem diversos brasileiros precisando urgente de voltar para o mercado de trabalho, e infelizmente golpistas se aproveitam dessa vulnerabilidade e enganam as pessoas enviando mensagens ou até mesmo trabalhos que fazem você ganhar uma renda fácil, e sempre pedem ao menos uma taxa inicial, não caiam é golpe.

4 golpe: Descontos e brindes

Muitos não conhecem esse tipo de golpe e infelizmente caem, pois hoje quem não gostaria de ganhar descontos em compras e até mesmo brindes, mas isso é chantagem para a pessoa conseguir convencer a vítima a preencher formulários, eles podem até usar nome de lojas e fazem você compartilhar essa notícia com seus amigos, tome cuidado, os prêmios nunca chegam.

5 golpe: Criptomoedas

Esse golpe é o mais recente entre os bandidos nas redes sociais, eles incentivam as pessoas a começaram a investir em algumas plataformas (que no caso são plataformas fantasmas) mas a vítima nem sempre sabe disso e cai na armadilha pensando que vão ganhar dinheiro.

6 golpe: Contas no WhatsApp

Os golpistas conseguem roubar contas do WhatsApp através de um código de verificação, a vítima recebe como uma mensagem normal, o prinicpal é que a vítima não compartilhe a mensagem, e nem clique em links.

É de suma importância ressaltar que o WhatsApp não solicita código a seus usuários.

