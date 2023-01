Receita libera consulta ao lote residual da restituição do Imposto de Renda

O Imposto de Renda ainda é um grande assunto que está sendo debatido, no entanto, a Receita Federal liberou o sistema para consulta a lote residual de restituição, assim a pessoa consegue saber se está no grupo ou não.

Segundo informações que foram compartilhadas, cerca de 136.565 contribuintes serão contemplados, ou seja, o valor total que eles vão usar é de R$ 368 milhões.

Consulta ao lote residual

Hoje, 24/01, a Receita Federal está liberando a consulta ao lote residual para o Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF – essa consulta é referente a esse mês de janeiro. Como informado acima, são milhares de contribuintes, e já divulgaram que o depósito será feito no dia 31 de janeiro.

É válido ressaltar sobre esses lotes residuais que esses contribuintes é referente ao que caíram na malha fina, mas logo em seguida conseguiram pagar as pendências. Do total de R$ 368.017.854,27, cerca de R$ 199.291.762,86 é referente ao quantitativo dos contribuintes que tem alguma propriedade legal, confira:

– Contribuintes acima de 80 anos: 3.069

– Contribuintes entre 60 e 79 anos: 20.624

– Contribuintes com alguma deficiência física, ou mental ou moléstia grave: 2.349

– Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 6.568

E para complementar, ainda foram contemplado mais 103.955 de contribuintes não prioritários.

Pagamento

Algumas pessoas tem dúvida, porém o pagamento da restituição pode ser feito através da conta bancária que é informada na declaração do imposto.

Ou seja, pelas regras que está estabelecida no Imposto de Renda, o valor da restituição também passa por uma atualização através da taxa do Selic que sempre é acumulado com o mês seguinte ao final da entrega da declaração do mês anterior do pagamento, entretanto tem também mais 1% no mês no depósito.

Como faço para realizar essa consulta?

A pessoa tem duas opção para fazer essa consulta, pode entrar na página oficial da Receita ou através do aplicativo que está disponível no Play Story tanto para Android como iOS (iPhone).

Pela página: Entre na página oficial da Receita Federal e clique na opção de “Meu Imposto de Renda” logo depois clique em “Consultar a Restituição”.

Prontinho, agora você já consegue fazer sua consulta e saber que está incluso no grupo

Dinheiro não depositado

e isso acontecer com você, não se preocupe, pois as vezes a conta que está no cadastro é uma conta desativada, no entanto, o dinheiro ficará disponível em até um ano no Banco do Brasil. Basta somente a pessoa reagendar o valor pelo portal BB nesse site: https://www.bb.com.br/irpf, ou, a pessoa pode ligar na Central de Relacionamento BB nesses telefones:

4004-0001 para capitais

0800 729 0001 para outras localidades

0800 729 0088 para deficientes auditivos

