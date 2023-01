Novo calendário do Bolsa Família é liberado; veja as datas

Sem sombra de dúvidas o Bolsa Família é o maior benefício de distribuição de renda do país. Com valores que ultrapassam os R$ 600 mensais, oferta aos brasileiros melhores condições de vida e um pouco mais de dignidade humana. Novos valores foram comentados e postos em prática – visto que no início do ano havia uma dúvida acerca dos repasses: que ficaram fixos em R$ 400 + adicional de R$ 200 durante o ano todo. Bem como R$ 150 a mais por criança de até seis anos.

Bolsa Família 2023

Sucedendo o antigo programa de distribuição de renda, o Bolsa Família manteve o antigo calendário de pagamentos. Que possui como base o número final do NIS, que vai de 0 até 9. Portanto, a partir da segunda quinzena do mês – os pagamentos começam a ser repassado aos brasileiros.

Entrementes, antigamente era necessário ir até uma agência local e realizar o saque. Com o advento da pandemia, o repasse em conta-corrente tornou-se algo comum! Podendo ser visto pelo aplicativo Caixa Tem.

Portanto, a partir da segunda quinzena do mês, conta-se os dias úteis e se baseia com o dígito final do NIS. Podendo ser visto logo abaixo o calendário oficial.

Muitas notícias sobre o Bolsa Família tem chamado a atenção dos brasileiros, porque há de se esperar um grande pente-fino em cadastros irregulares – muitos brasileiros estão de maneira indevida no programa.

Neste ano de 2023 muitos cadastros foram e vão ser suspensos, até que haja a regularização das informações. Visto que para estar dentro do programa, é necessário viver em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda per capita de no máximo R$ 210.

Calendário de pagamentos atualizados

A partir deste mês de janeiro, os repasses para os beneficiários do Bolsa Família já começarão a aparecer! Somando ao valor fixo o adicional de R$ 150 para famílias que têm crianças de até seis anos.

Os pagamentos começaram neste último dia 18, e serão estendidos até o dia 31 de janeiro. Muitos beneficiários seguem com dúvidas, visto que o dinheiro não caiu, etc. Mas na maioria das vezes é simplesmente porque não é o dia referente ao NIS.

Algumas famílias poderão obter até R$ 1 mil ou mais, de acordo com a quantidade de crianças nesta faixa etária. Veja abaixo o calendário com base no dígito final do NIS.

18/01 – Final NIS 1

19/01 – Final NIS 2

20/01 – Final NIS 3

21/01 – Final NIS 4

24/01 – Final NIS 5

25/01 – Final NIS 6

26/01 – Final NIS 7

27/01 – Final NIS 8

28/01 – Final NIS 9

31/01 – Final NIS 0

Portanto, os repasses deste mês de janeiro irão ocorrer neste período e os próximos meses seguem de maneira gradual – respeitando a mesma regra. Contando a partir da segunda quinzena do mês.