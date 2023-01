Bolsa Família SEM cartão; como sacar? Entenda

Nesta última quarta-feira, 18, começaram os repasses referentes ao Bolsa Família deste mês de janeiro. Sendo pago mensalmente R$ 600 + adicional de R$ 150 para famílias que possuam crianças de até seis anos, as modalidades de saque acabaram sendo um grande problema! O programa é o sucessor do antigo Auxílio Brasil: e como poderá ser feito o saque sem o cartão Bolsa Família? Veja abaixo o passo a passo e saiba que é mais simples do que se imagina.

Bolsa Família 2023

Várias famílias possuem o cartão do Auxílio Brasil – que pode ser usado para movimentar a conta-corrente cujo o benefício é repassado, entretanto, as famílias que entraram no programa nos últimos 120 dias – ainda não receberam nenhum cartão.

Entrementes, com os saques se aproximando: eis a questão – como deverá ser feito o saque? Outrora, era necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal sacar o benefício, agora, o dinheiro cai automaticamente na conta-corrente do Caixa Tem.

Portanto, uma das modalidades de saque pode ser através da transferência Pix para uma outra conta cujo o beneficiário já possua o cartão de saque. Ainda tá complicado? Fica tranquilo que é somente uma das opções.

O valor fixo ficou mantido em R$ 600 com direito ao adicional de R$ 150 para famílias que possuam filhos com até seis anos de idade, e claro, estejam dentro dos requisitos solicitados (vivam em pobreza ou extrema pobreza).

Os repasses começaram neste último dia 18 e irão até o final de janeiro. Para sacar o benefício sem cartão, é necessário ir até uma agência Caixa Econômica Federal com o celular cujo encontra-se instalado o Caixa Tem.

Sacar Bolsa Família sem cartão

Portanto, é necessário que o beneficiário titular esteja em mãos o celular cujo o aplicativo e dados estão devidamente inseridos e ativos, e então, se dirigir até um Caixa Eletrônico e realizar as seguintes ações:

Inicie o aplicativo Caixa Tem;

Procure pela opção ‘Gerar código para saque’;

No Caixa Eletrônico, procure pela opção “Saque”;

Preencha o número do CPF do titular;

Digite o código de seis dígitos que apareceu no celular;

Pronto! Após isso, basta clicar em continuar e automaticamente o valor será subtraído da conta do Caixa Tem e será repassado em espécie para o beneficiário. Além disso, pelo aplicativo é possível realizar compras, transações Pix e até mesmo o pagamento de boletos.

Não sabe-se ao certo quando serão entregues os novos cartões do programa de distribuição de renda, entretanto, até que isso aconteça – é possível usar das modalidades existentes no aplicativo para continuar a receber os repasses mensais do Governo Federal.