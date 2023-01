BBB 2023 tem o maior PRÊMIO da história do programa

O reality show Big Brother Brasil é um dos mais esperados do ano e, nesta edição inédita, vem com uma novidade que vai deixar todos felizes: o prêmio provavelmente será maior, em virtude da situação financeira do país. Isto é, desde 2010 o valor era de R$ 1,5 milhão, todavia, isso deve mudar. Uma vez que de lá para cá, o real perdeu bastante o seu valor. Embora pareça redundante, R$ 1,5 milhão hoje em dia, não vale o mesmo que valia há 10 anos, por exemplo.

Além do valor em dinheiro, os participantes ganham outros valores

Em todas as edições, já virou moda, que o ganhador, além de ganhar uma super bolada em dinheiro, também recebe um carro, que é dado por alguma marca de automóvel que na ocasião, esteja patrocinando o programa. Por isso, acredita-se que na temporada de 2023, a tradição irá continuar da mesma forma, em relação ao carro também. Ou seja, o total do prêmio ‘bruto’ já irá aumentar ainda mais.

Lembrando que há doze anos, o prêmio do Big Brother Brasil é o mesmo. Mas a cada ano, a inflação e a desvalorização, fez com que o valor perdesse o poder de compra. Por isso, acredita-se que o montante vai aumentar, para se moldar ao contexto financeiro atual. Mas a tradição de pagar R$ 1 milhão ou mais surgiu de 2005 para cá, antes disso, nas primeiras edições do programa, o prêmio era de apenas R$ 500 mil.

Lembrando que muitos acreditam que apenas o campeão que recebe algum valor em dinheiro, negativo. Quem fica em segundo e em terceiro lugar também ganha. Por exemplo, na edição passada, quem ficou em segundo lugar ganhou R$ 150 mil, enquanto que quem ficou em terceiro lugar ganhou algo em torno de R$ 50 mil.

O BBB abre várias portas após o programa

Em todas as edições, alguns dos participantes que passaram pelo BBB, tornaram-se famosos e conseguiram bons empregos. Como foi o caso da conhecida atriz Grazi Massafera, ou de Jade Picon, que fechou contrato e agora atua em novelas. Ou quem dirá Juliette, que virou cantora.

Portanto, ao entrar no Big Brother Brasil, a chance de mudar de vida é grande. Isto é, agindo bem lá dentro e mostrando ter uma boa desenvoltura, após o término do reality, há chances reais da pessoa conseguir um bom emprego.

E sobre o valor, não se sabe ao certo qual será, mas a tendência é que ele aumente, pois muitas pessoas estavam reclamando disso . O diretor do programa ainda não se pronunciou, mas a expectativa é que chegue perto dos R$ 2 milhões.

