Bolsa Família: quem recebe indevidamente terá prazo para sair de boa vontade

O governo federal deve estipular um prazo para que os beneficiários indevidos do Bolsa Família deixem o programa por livre e espontânea vontade. No caso, trata-se das pessoas que recebem o benefício indevidamente, ou seja, que não deveria receber as parcelas de R$ 600 pagas neste momento pelo poder público.

A notícia é nova e vai de encontro com o que o governo vem afirmando desde o final do ano passado. Uma espécie de “pente-fino” deve ser passada para reavaliar as pessoas que estão na base de dados e na folha de pagamento do Bolsa Família.

Quem deve deixar o Bolsa Família no prazo limite do governo?

De forma bem objetivo, qualquer pessoa que não se enquadre nos pré-requisitos do governo para o recebimento das parcelas do Bolsa Família devem deixar o programa dentro de um possível prazo que ainda será estabelecido.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (24) pelo site Metrópoles. Elas reforçam o desejo do poder público de priorizar apenas as famílias de baixa renda do Brasil para o recebimento do auxílio.

Quem deve deixar o Bolsa Família são pessoas que não estão em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Entenda:

Situação de pobreza são as famílias que apresentam renda per capita de até R$ 210;

Situação de extrema pobreza é representada pelas famílias que têm renda per capita de até R$ 105.

Qualquer um que demonstre recebimentos maiores deve deixar o programa do governo federal. Isso quer dizer que perderá o direito de receber R$ 600 por mês e das parcelas de R$ 150 para cada criança de até 6 anos que serão pagas a partir de março.

Veja também: Bolsa Família extraordinário? O que isso significa e quem receberá?

Até quando deve abandonar o programa social?

O governo ainda não estipulou o prazo específico para que as pessoas inscritas indevidamente deixem de compor o Bolsa Família. Contudo, espera-se que esse comunicado seja dado em breve.

Um ponto a ser discutido é que quem obedecer às ordens do governo não deve ser penalizado, pois contribuirá com a ação de boa fé.

Vale destacar que nem todos os recebimentos indevidos são propositais. Muitas pessoas não atualizaram o Cadastro Único no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da sua cidade.

Vale a pena conferir a situação cadastral no site do governo, que é o gov.br.

Veja também: FISCALIZAÇÃO do Bolsa Família começou; entenda o que significa

Como deixar o Bolsa Família?

Se você pretende sair do Bolsa Família, basta procurar um CRAS da cidade e realizar a atualização do cadastro. Isso vai evitar qualquer consequência negativa que possa ser acarretada no futuro.

É importante ressaltar que a desvinculação não exclui o direito de receber outros benefícios sociais, desde que a pessoa se enquadre nos pré-requisitos necessários para isso.