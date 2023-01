Hábito “inocente” pode DETONAR seu fígado

Não é raro encontrar pessoas que danificam partes importantes de seus corpos no dia a dia, sem se darem conta de que os hábitos diários adotados podem não ser tão inocentes quanto parecem. Eles podem, na verdade, ser verdadeiros vilões para o funcionamento de alguns órgãos, incluindo o fígado.

Literalmente tudo o que fazemos, principalmente em relação a o que ingerimos, poderá nos causar danos a curto, médio e longo prazo. Então, quanto antes conhecermos os hábitos disfarçados de “inofensivos” e nos livrarmos dele, melhor para a saúde.

Encontre mais detalhes na leitura a seguir, e descubra como cuidar do seu fígado (e do corpo como um todo).

O álcool nem sempre é o vilão

Não há quem nunca tenha ouvido falar que as bebidas alcoólicas são extremamente prejudiciais ao fígado.

E, de fato, elas possuem grande parcela de culpa quando esse órgão passa a apresentar problemas. Porém, segundo uma pesquisa da Escola de Medicina Keck, localizada dentro da Universidade do Sul da Califórnia (Estados Unidos), tais bebidas não são as únicas vilãs causadoras das crises hepáticas.

Os dados colhidos na pesquisa em questão mostram que o consumo de fast food também contribui, e muito, para que a presença de gordura no fígado seja cada vez maior.

Para muitas pessoas, consumir alimentos deste tipo já de tornou um hábito difícil de ser abandonado, principalmente por conta da praticidade e dos preços muitas vezes atrativos, por exemplo.

Mas, de acordo com a SBH (Sociedade Brasileira de Hepatologia), é muito importante buscar o abandono do consumo de alimentos industrializados de modo geral.

Isso porque são eles os responsáveis pela chamada Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica, que faz com que os triglicerídeos se acumulem no fígado, destruindo as fibras deste órgão aos poucos.

E, nos casos em que a pessoa já possui alguma outra doença, como obesidade e até mesmo diabetes do tipo 2, maior tende a ser o dano para o corpo.

Veja também: Conheça a “vitamina do cérebro” e os 6 alimentos que são CHEIOS dela

O fígado, com um dos principais órgãos do corpo, precisa ser protegido

Optar pelos alimentos processados, de modo geral, significa negligenciar as necessidades de nutrientes do próprio corpo, e não há dúvidas de que um dia isso se tornará prejudicial.

E quando o assunto é o fígado, especificamente, o assunto pode se tornar ainda mais sério. Afinal, trata-se do órgão responsável por, entre outras coisas, deixar o corpo livre de muitas toxinas.

Toxinas estas que chegam a entrar em contato com o metabolismo, mas, graças a este órgão poderoso, não chegam a se tornam um verdadeiro risco de inflamação.

Então, quem deseja ter uma saúde primorosa, e viver por muito mais tempo, precisa cuidar também do fígado, evitando o consumo de bebidas alcoólicas e de alimentos típicos de fast food.

Caso venha a se instalar, a doença acima mencionada pode se transformar em cirrose aguda, levando à falência total deste órgão e, na maioria das vezes, à morte.

Veja também: Tipo sanguíneo pode estar ligado a DERRAME antes dos 60 anos de idade; entenda