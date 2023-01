Valor do CONSIGNADO do INSS vai aumentar? Entenda o reajuste de 2023

Difícil é ver algum segurado do INSS ou servidor público que não tenha optado por um empréstimo consignado. Agora, quem gosta de realizar tais transações, terá uma liberdade maior, pois como o salário mínimo aumentou, a margem também. Em alguns casos, chegando a até 45% do salário. Isso pode representar um grande valor, a depender do salário da pessoa em questão. O empréstimo consignado é uma das modalidades mais adotadas no país, por conta que há a certeza que as parcelas serão pagas em dia.

Como funciona o empréstimo consignado?

A funcionalidade dele é igual a das outras modalidades de empréstimos, isto é, o banco te concede um certo valor, vocês firmam a quantidade de parcelas e após isso, basta pagar todos os meses o valor mensal acordado anteriormente. A principal diferença encontra-se nas taxas de juros, que em via de regra, são baixas, em comparação a outras modalidades do mercado.

Isso acontece por conta que o valor do empréstimo é descontado automaticamente na folha salarial da pessoa. Ou seja, não há chance de ocorrer atrasos no pagamento das parcelas ou algo do tipo. Em outras palavras, os juros estão diretamente ligados ao risco da operação de empréstimo. Quanto maior o risco, maior os juros.

Atualmente, várias pessoas podem optar pelo empréstimo, tanto segurados do INSS quanto pessoas que trabalham de carteira assinada ou são servidores públicos. Em ambos casos, o valor mensal da parcela é retirado de modo automático.

Qual será a nova margem de crédito?

Atualmente, a margem que pode ser comprometida do salário é de até 45%, sendo que 35% é inerente a empréstimos consignados, 5% para despesas e saques em cartão de crédito consignado e os outros 5%, para gastos diretamente no cartão do benefício. Mas agora, com o aumento do salário, isso deve aumentar também.

Isto é, uma renda mensal de R$ 3 mil, o maior valor que pode ser usado para um empréstimo consignado, é de R$ 1050. Isto é, ele pode fazer um empréstimo e comprometer mensalmente, até esse valor de seu salário.

Já no caso de quem recebe um salário mínimo, obviamente, o valor também é menor. O salário aumentou para R$ 1.302. Ou seja, agora, ele terá um valor a mais de R$ 31,50 para se comprometer em um novo empréstimo, caso queira fazer, considerando a margem máxima de 35%. Por fim, lembre-se, opte por empréstimo apenas quando não tiver outra saída, pois a longo prazo, nem sempre vale a pena.

