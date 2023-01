“Modo CARNAVAL” do WhatsApp: aprenda como ativar

O Carnaval é uma das épocas queridinhas do ano do brasileiro, visto que compreende dias repletos do que o país tem de melhor: cores, brilho, alegria, música, dança e muita festa. Neste ano, o carnaval já está marcado para acontecer na segunda metade de fevereiro, prometendo muito sol e calor.

Pensando nisso, por que não deixar com a cara do Carnaval um dos aplicativos favoritos por aqui? O WhatsApp oferece diversas possibilidades de personalização que podem te deixar ainda mais no clima das épocas comemorativas.

Sendo assim, para ativar o “Modo Carnaval” no seu WhatsApp, veja a seguir o passo a passo de como adicionar características no seu perfil que não podem faltar nessa época de festividade e alegria comum.

Carnaval em 2023

Além de toda a alegria e entusiasmo que tradicionalmente cercam o período de Carnaval no Brasil, este ano de 2023 traz consigo um marco bastante especial, visto que este será o primeiro carnaval com tudo liberado desde a eclosão da pandemia de Covid-19, que fez com que a população precisasse de máximo distanciamento social e, portanto, ficar longe das aglomerações que as festas traziam.

Dessa forma, a semana de Carnaval deste ano é aguardada com bastante otimismo e promete reunir milhões de brasileiros e estrangeiros nas ruas em pleno calor animado que só fevereiro sabe oferecer.

A festa começa ainda na chamada sexta-feira de carnaval, que vai cair no dia 17 de fevereiro, e segue até a quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro, ponto facultativo nacional até às 14h.

Modo Carnaval no WhatsApp

Bom, na verdade, não existe uma ferramenta específica capaz de ativar esse tal “Modo Carnaval” em seu aplicativo. No entanto, o que dá para fazer é utilizar todos os recursos disponíveis no WhatsApp para deixá-lo com a cara dessa festividade toda.

Para isso, veja as principais dicas a seguir.

Wallpaper

Em primeiro lugar, para mudar o fundo das suas conversas do WhatsApp e deixá-lo personalizado com a cara do Carnaval é preciso, antes de tudo, escolher a imagem certa para isso. Dessa forma, procure no próprio Google Imagens ou em aplicativos/sites como Pinterest, por fundos a partir de palavras chave, tais como carnaval e wallpaper e salve a sua preferida em sua galeria.

Feito isso, para alterar o seu fundo basta seguir os passos:

Abra seu aplicativo WhatsApp; Entre em qualquer conversa; Clique nos três pontinhos que aparece no canto superior direito da sua tela; Vá em “Papel de parede” e depois em “Minhas fotos”; Procure e selecione a foto temática que você baixou; Clique em “Definir” e depois em “Para todas as conversas no tema claro; Confirme as alterações em “Ok”.

Recado

Se o papel de parede é algo que só você vai ver em seu aplicativo, o recado já é um recurso público, onde as pessoas podem visualizá-lo logo abaixo da sua foto de perfil.

Sendo assim, existem emojis que podem personalizar o seu aplicativo, basta procurar por eles dentre as várias opções e atualizar o seu novo recado temático. Veja como:

Abra seu aplicativo WhatsApp; Clique nos três pontinhos que aparece no canto superior direito da sua tela e selecione “Configurações”; Clique na sua foto de perfil e, em seguida, em “Recado”; Abaixo de “Definido como”, clique no texto que aparece para você, que é o seu recado atual; Feito isso, apague o que estava escrito e clique no emoji ao lado do campo disponível para escrita; Agora é só procurar pelos emojis temáticos de carnaval e clicar em “Salvar”.

Outras dicas

Além dessas, há também outras dicas que podem te ajudar a ativar o “Modo Carnaval” em seu Whatsapp, tais como alterar a sua foto de perfil para alguma que remeta às festividades, baixar figurinhas temáticas em aplicativos específicos que podem ser encontrados na AppStore (para iOS) e Google Play (para Android) e personalizar o seu Avatar do WhatsApp com cores mais alegres e roupas bem festivas, que é a cara do Carnaval.