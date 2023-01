É a SUA CHANCE! Governo oferece bolsas de estudo na Irlanda

Morar no exterior é, sem dúvidas, o sonho de muitos brasileiros. Para além das oportunidades de uma vida melhor, possibilidades de bolsa podem trazer consigo grandes avanços no aspecto profissional de um indivíduo, bem como no desenvolvimento de pesquisa e extensão do próprio país como um todo em contato com outros.

Nesse sentido, o governo do Brasil está concedendo, para alguns pesquisadores estudiosos, bolsas de estudos no exterior para aqueles que tenham o interesse em alavancar essa área na vida, oportunidade esta que é dada com bastante recorrência através das instituições públicas e universidades do Brasil. Dessa vez, o país em questão é a Irlanda, que conta com excelentes indicadores sociais e educacionais, além de ser uma ótima opção também de turismo.

Pensando nisso, conheça algumas características sobre a Irlanda e mais aspectos sobre as bolsas de estudos para brasileiros no exterior.

Por que morar na Irlanda?

Antes de conhecer sobre as bolsas de estudos no país irlandês, é importante entender um pouco mais sobre a região.

Localizado na parte oeste do continente europeu, esse país apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano considerado muito alto, sendo, em 2018, o terceiro mais elevado do mundo.

Além disso, para os estrangeiros, conhecer um país novo já é vantajoso por conceder a possibilidade de entender novas línguas e culturas, praticando o dialeto do local em conversas do cotidiano. Ao se tratar da Irlanda, esse ponto é ainda mais positivo: os irlandeses são considerados muito receptivos com os que querem conhecer o país.

Bolsa de estudos no país europeu

Concedidas pela CAPES, sigla para Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, serão 30 as vagas disponíveis para professores, coordenadores, supervisores e gestores ingressarem em estudos de pós-graduação em gestão e liderança educacional na Irlanda.

Para a entrada no programa, é necessário um nível suficiente de proficiência na língua inglesa e um vinculo efetivo desses profissionais da educação pública, além ter realizado a inscrição, que se encerrou no dia 20 de janeiro.

São diversas as vantagens para os grupo seleto de profissionais, como a concessão de auxílios em euros para permitir a estadia e bem estar dos pesquisadores na Europa, além da oportunidade inigualável de ter um currículo de encher os olhos.

As aulas para aqueles que forem selecionados se iniciará em setembro, período de começo do ano letivo na Irlanda. A carga horária para a realização dos módulos de estudo será de 320h + 27h.

Como se preparar para concorrer a bolsa de estudos

Como mencionado, as inscrições para essa possibilidade já se esgotaram. Mas não se desanime: oportunidades como essa são frequentes e novos países, inclusive algum de seu interesse, podem entrar na mira dessas bolsas educacionais com tudo pago pelo governo brasileiro.

Para aqueles que perderam o prazo de inscrição para estudar na Irlanda, as oportunidades de estudar fora não param por aí. Nesse sentido, algumas dicas podem te auxiliar na hora de se preparar para esses programas.

Em primeiro lugar, está mais do que na hora de correr atrás de estudos de línguas, sobretudo o inglês, o espanhol e o francês, que podem ajudar bastante na hora da seleção para bolsas no exterior.

Busque também manter sempre o seu coeficiente de rendimento dentro do curso como satisfatório através de boas notas, visto que são diversos os processos que utilizam desse valor como uma das etapas de seleção.

Além disso, busque encher o seu currículo acadêmico com bons cursos e atividades, capazes de somar na sua formação e fazer de você um estudante mais preparado para as oportunidades que não tardam a aparecer.