5 erros “FATAIS” na hora de usar a panela de pressão; tome cuidado

Sem dúvidas, o uso da panela de pressão no cotidiano representa mais que apenas um utensílio de cozinha. Com a ascensão de uma rotina acelerada e sem grandes períodos para a realização de receitas, esse item pode te auxiliar na hora de preparar uma refeição rápida e saborosa.

Ao tratar desse produto, é difícil não conhecer uma pessoa que não sinta medo da temida panela de pressão, insegurança justa ao considerar que esse utensílio pode ser perigoso a depender da situação.

A boa notícia é que, com o uso adequado da panela, é possível cozinhar de maneira segura e sem complicações.

Confira, agora, quais cuidados são necessários ao adquirir uma panela de pressão e os erros perigosos que podem ser cometidos durante seu uso.

Ideias básicas sobre o uso da panela de pressão

Antes de conhecer os erros que podem causar acidentes durante o preparo de um alimento na panela de pressão, é necessário se atentar aos cuidados primordiais para seu uso.

Em primeira análise, não se esqueça de conferir se sua panela possui o selo de certificação INMETRO de confiança, além de apenas adquirir o produto em lojas seguras e do ramo.

Além disso, peças como a válvula e a borracha devem ser trocados com o passar do tempo, visto seu desgaste a partir dos anos e do uso do item. No caso da válvula de pressão, é preciso fazer a substituição da peça com até 5 anos de uso, enquanto que, para as borrachas de vedação, a troca deve ocorrer com um prazo de 6 meses.

Não se esqueça, ainda, de realizar uma limpeza eficaz do produto após seu uso. Uma higienização correta pode prevenir acidentes , visto que uma válvula entupida impede o fluxo correto da pressão.

Erros perigosos ao utilizar a panela

Agora que você já conhece quais pontos merecem atenção antes de colocar a mão na massa com o preparo de condimentos na panela de pressão, confira os erros que podem prejudicar a segurança durante o uso do item:

Não respeitar o tempo proposto para o cozimento

A ansiedade para terminar de uma vez o preparo de uma comida deve ser deixado de lado quando o assunto é panela de pressão. Isso porque, além de comprometer a textura do alimento, não obedecer o tempo estipulado pode causar acidentes com relação à pressão interna.

O período de cozimento deve começar a ser contado a partir do início da liberação do chiado causado pela válvula, já após o início do aquecimento.

Abrir a panela ainda com pressão

Ainda relacionado com o tópico anterior, esse erro pode causar grandes complicações na cozinha. A pressão deve sair naturalmente e sem interferências, e só após o fim da liberação que poderá ser possível abrir a panela de pressão.

Grande quantidade de água

Lembre-se sempre de respeitar as proporções necessárias na hora de cozinhar um ítem nesse utensílio. Além de proporcionar um alimento mais saboroso, poderá evitar o entupimento das saídas de vapor por causa do líquido em excesso.

Em algumas panelas, há a marcação adequada do limite de água a ser preenchido no produto.

Esquecer a panela no fogo

Para aqueles especialistas em deixar de lado os preparos no fogão para a realização de outras atividades, é necessário se atentar ao tempo de cozimento do alimento na panela de pressão.

Nesse sentido, utilizar-se de um cronômetro ao fazer o uso do item pode ser uma boa dica para dar mais segurança.

Não prepare frituras

A panela de pressão não é um utensílio adequado para fazer frituras por imersão. Isso ocorre porque o óleo quente pode danificar estruturas presentes no objeto e afetar a vedação, ocasionando um amplo risco de acidentes.

