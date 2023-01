Cabelos brancos? NUNCA pinte-os com alguma dessas 3 cores

Se há um tempinho os cabelos brancos eram sinônimo de desleixo, agora está longe de ser assim. Independente da cor, um cabelo bem cuidado é uma das principais características de uma pessoa estilosa e de personalidade forte.

Recentemente, mais do que ser entendido apenas como bonito, deixar os cabelos brancos é visto também como sinal de modernidade, visto que, para além de somente apontar para a estética, assumir os grisalhos também refletem uma personalidade tida como ousada, corajosa e imponente.

Sendo assim, a opção de manter os cabelos brancos deve ser vista como um bom caminho para aqueles que ainda não sabem qual visual escolher. Além disso, é válido também lembrar que um cabelo bonito é, antes de tudo, um cabelo saudável e bem cuidado.

Escolheu por pintar os cabelos? Evite estas três cores

Liberdade para ser quem você é vai muito além de assumir as mudanças naturais, como os cabelos brancos. Mais do que isso, é preciso ter autonomia para optar também por outros caminhos de acordo com os desejos de cada um.

Nesse sentido, a opção por pintar os grisalhos é também muito bem vinda e desse ser vista com entusiasmo. No entanto, nesse caso, cuidados extras devem ser levados em conta, visto que não é nada simples manter um cabelo com tintura saudável e bonito.

Dessa forma, assim como existem boas opções de cores, existem também aquelas que não são recomendadas para quem tem os fios brancos e, portanto, devem ser evitadas.

Veja a seguir quais são essas cores e porque elas não se configuram como boas escolhas nesses casos.

Preto

Os cabelos pretos, por serem mais raros de serem vistos por aí de forma natural, são bastante pedidos quando o assunto é tintura. Associado à seriedade e elegância, talvez seja melhor repensar na hora de optar pela tinta preta para pintar cabelos grisalhos, mesmo se essa já for a sua cor natural.

Isso porque, apesar de lindos quando recém feitos, a tintura preta funciona de uma forma diferente do natural, visto que o cabelo pode desbotar rapidamente e, além disso, a partir de seu crescimento natural, as raízes brancas ficam mais facilmente visíveis.

Sendo assim, há outras opções que são bem melhores e acabam por oferecer uma melhor estética no final das contas.

Marrom escuro

Bem como a tintura preta, os tons de marrom mais escuro também acabam por deixar as raízes brancas mais perceptíveis em detrimento das demais cores, processo este que pode surpreender pela rapidez em que ele ocorre.

Dessa forma, para evitar o contraste do branco sob os tons escuros, opte pelas tintas que valorizem os tratamentos e apresentem um aspecto de salão por mais tempo.

Vermelho

Por fim, apesar de serem um pedido recorrente entre as mulheres mais velhas, a tintura em tons avermelhados podem apresentar problemas semelhantes aos demais mencionados, tais como desbotamento e contraste indesejado.

Qual cor escolher, afinal?

Bom, é claro que a escolha é de cada um, seja por manter os cabelos grisalhos, seja por pintar os cabelos com tons escuros ou não. Como dito, o importante é cuidar bem da saúde dos fios para que eles cresçam sempre com saúde, força e brilho.

No entanto, é possível apontar por melhores caminhos caso a escolha seja a de usar tintura sob os cabelos brancos. Nesse caso, o indicado é que se opte por cores mais claras dentro do próprio castanho ou por tonalidades mais loiras.

Dessa forma, o crescimento constante dos fios não vai se destacar tão rapidamente e você pode gostar muito do resultado. Aqui, o importante é garantir a confiança e o bem estar através de qualquer que seja a escolha feita.

