Bolsa e auxílio transporte garantidos! Caixa anuncia processo seletivo para estagiários

O processo de conseguir uma vaga de emprego não é fácil, ainda mais quando se é jovem e não possui experiência no mercado de trabalho. Unindo a esse aspecto, aqueles que possuem uma rotina de estudos fixa também podem se sentir prejudicados com relação às grandes cargas horárias exigidas em uma ocupação.

Pensando nisso, a Caixa Econômica Federal anunciou, ainda em dezembro de 2022 e em parceria com a CIEE, um novo processo seletivo destinado para estudantes de diversos níveis com boas oportunidades para os participantes.

Mas, afinal, quais os requisitos para participar do processo seletivo e como funcionará esse programa de estágio em 2023? Confira a seguir.

O que esperar para os selecionados da bolsa?

É notório que uma vaga em uma atividade pode trazer, além dos benefícios financeiros, uma oportunidade de deixar o currículo mais completo e ser útil em momentos futuros.

O processo seletivo contará com uma avaliação do CIEE, sigla para Centro de Integração Empresa-Escola, que irá avaliar os mais cotados para a experiência em questão.

Para os selecionados, os valores de pagamento poderão ser negociados com o contratante e irão depender do nível de ensino dos estudantes, variando de R $400,00 para os de nível médio e técnico e chegando até R $1000,00 para aqueles de nível superior.

Além do Bolsa Auxílio concedido, os estagiários poderão contar com um vale-transporte de até R$ 130,00 para o deslocamento entre a casa e o trabalho.

É importante ressaltar que, enquanto estágio, tal vaga não contará com uma jornada de trabalho padrão de 8h. Nesse caso, os valores de pagamento correspondem às atividades realizadas com 4 a 5 horas diárias, a depender do cargo.

Requisitos para realizar a inscrição no processo seletivo

Para se inscrever no Programa de Estágio em 2023, o candidato deve:

Possuir, pelo menos, 16 anos de idade;

Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência;

Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de Ensino Médio Regular, Ensino Médio EJA, Técnico e Superior;

Estar em dia com obrigações jurídicas.

As vagas poderão abranger, como mencionado, até mesmo estudantes de ensino superior. As provas de diferentes áreas de atuação, como arquitetura, direito, psicologia e engenharias, por exemplo, serão também distintas para contemplar o curso de quem deseja participar do processo.

Os participantes de nível técnico também possuem uma vasta abrangência de áreas de serviço, com a presença de estagiários de ensino técnico em secretariado, serviços públicos, recursos humanos, logística, marketing, finanças, contabilidade, comércio, segurança do trabalho, vendas, administração e seguros.

No caso dos estudantes de níveis mais básicos, a prova exigirá conhecimentos nas áreas de língua portuguesa, matemática e informática.

Datas e prazos

Ficou interessado pelas vantagens das vagas oferecidas para estagiários?

Caso a resposta seja sim, as inscrições para o processo seletivo foram iniciadas no dia 16 de janeiro de 2023 e correrão até o dia 24 de fevereiro do mesmo ano, para a realização de uma prova que ocorrerá de modo virtual.

Nesse sentido, em resumo, serão duas as fases do processo. Em primeiro plano, o candidato interessado deve realizar a inscrição entre os dias mencionados e fazer a prova durante o mesmo tempo em questão, incluindo os sábados, domingos e feriados presentes no período. O edital faz especificações sobre o processo para cada um dos participantes e sua determinada área de ensino.

Para mais informações, confira a plataforma do Centro de Integração Empresa-Escola pelo link (pp.ciee.org.br/vitrine/7716/detalhe).