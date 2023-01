VAI COMEÇAR! Pagamentos de R$ 1.302 para trabalhadores; veja as datas

15 de fevereiro é a data que irá começar os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP referente ao ano-base de 2021. Foi compartilhado que cerca de 23,6 milhões de trabalhadores irão receber esse dinheiro tão esperado, se você tem dúvidas, saiba como consultar e saber se você tem direito de receber esse abono.

A data é perto do carnaval, o Ministério do Trabalho informou que mais de R$ 24,4 bilhões já foi separado para realizar o pagamento para os brasileiros. Esses lotes irão seguir todo o calendário que já foi determinado oficialmente pelo governo e vai seguir até o dia 17 de julho. Lembrando que para o trabalhador ter o direito de receber, ele precisa ter trabalhado no ano de 2021 ao menos 30 dias e ter recebido até 2 salários-mínimos.

Abono PIS/PASEP

Bom, vamos lá, para a pessoa ter direito de receber esse abono salarial é necessário ter um cadastro no PIS/PASEP ao menos 5 anos, se você está com dúvidas se tem algo para receber ou não, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, a pessoa pode consultar ou através do portal do governo. A partir do dia 5 de fevereiro já começam as consultas.

Somente após essa data o trabalhador vai conseguir analisar o valor que está disponível e qual o banco que ele vai receber. É válido ressaltar que os trabalhadores precisam entender a diferença do pagamento do abono.

PIS: o pagamento é feito pelo banco da Caixa Econômica Federal

PASEP: o pagamento é feito pelo Banco do Brasil

O trabalhador que exerceu atividade remunerada ao menos 1 mês em 2021 tem direito de receber o valor de R$ 109. Já para o trabalhador que exerceu atividade remunerada durante 12 meses (1 ano) o pagamento é referente ao valor do salário-mínimo, que este ano de 2023 é R$ 1.302,00. O trabalhador pode fazer o saque até dezembro.

Veja também: Novo pagamento do Pis em fevereiro será maior? Entenda a dúvida

Calendário oficial

Segue abaixo o calendário oficial dos pagamentos em dois calendários, tanto do PIS como o do PASEP neste ano de 2023.

Pagamento PIS

Mês de Janeiro e fevereiro: pagamento do dia 15/02 até 28/12

Mês de Março e abril: pagamento do dia 15/03 até 28/12

Mês de Maio e junho: pagamento do dia 17/04 até 28/12

Mês de Julho e agosto: pagamento do dia 15/05 até 28/12

Mês de Setembro e outubro: pagamento do dia 15/06 até 28/12

Mês de Novembro e dezembro: pagamento do dia 17/07 até 28/12

Pagamento Pasep

Número 0: pagamento dia 15/02 até 28/12

Número 1: pagamento dia 15/03/2023 até 28/12

Número 2 e 3: pagamento dia 17/04/2023 até 28/12

Número 4 e 5: pagamento dia 15/05/2023 até 28/12

Número 6 e 7: pagamento dia 15/06/2023 até 28/12

Número 8 e 9: 1 pagamento dia 7/07/2023 até 28/12

Veja também: Você ganha até R$ 1.754,18 por mês? Precisa conhecer o benefício do Salário-Família