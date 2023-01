4 signos têm DIFICULDADE em dialogar com calma

Muitas pessoas já assumiram que tem grandes dificuldades em dialogar, tanto em pessoas que está inclusas em relacionamentos como pessoas que por si só tem dificuldade de conversar. Isso é normal, mas que, infelizmente, pode fazer mal tanto para a pessoa como seu cônjuge.

Todos sabem que a base de um relacionamento precisa ser o diálogo, é uma das peças fundamentais para que um respeite o outro, conheça a dificuldade do outro, e assim eles conseguem conversar e alinhar o relacionamento. No entanto, não é isso que acontece, diversos casais aumenta o tom de voz, briga, além de ter dificuldade de ouvir críticas.

Já para as pessoas que não namoram mais tem dificuldade de dialogar também pode ser ruim, pois a pessoa não consegue criar laços com outras pessoas, não sabe como se comunicar e isso pode trazer dificuldades em várias questões na vida, como por exemplo em entrevista de emprego.

Signos

Decidimos fazer esse texto para mostrar 4 signos que tem essa dificuldade que citamos acima e que hoje em dia é normal em vários relacionamentos, e esses signos que vamos citar são os que tem mais dificuldade de conversar.

Signo Câncer

As pessoas que têm o signo de câncer, a maioria tem dificuldades de ter conversas mais sérias com outra pessoa e são considerados muitos emotivos, então a partir dessa categoria eles são pessoas que podem começar a chorar ou ficar muito magoado e acabam encerrando a conversa antes de se acertarem.

Ou seja, as pessoas cancerianas são mais sensíveis, então é preciso entender o comportamento dessa pessoa e tomar cuidado na hora de conversar, para que assim a converse chegue até o final.

Signo Escorpião

Com certeza você já deve ter escutado que as pessoas que têm o signo de escorpião é um signo forte, relutante, bravo, entre outros. Mas nessa ocasião, em conversas com seu parceiro esse signo também tem dificuldade para dizer o que realmente está pensando e muitas vezes eles escondem isso.

E se a pessoa se sente atacada, já ativa o modo defensivo e não sabe ouvir críticas construtivas para tirar esse jeito explosivo.

Signo Capricórnio

Já as pessoas que têm o signo de capricórnio possuem uma maior dificuldade em construir uma boa conversa, eles são mais presos e tem dificuldade de demonstrar o que está sentindo na hora. SE em determinada conversa é necessário que ele se abra, pode ser que o sentimento de vulnerabilidade comece a aparecer e a pessoa começa a se esconder atrás desse sentimento tornando-se difícil de conversar e já querer encerrar aquele momento.

